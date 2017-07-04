В Кабардино-Балкарии нашли 127-летнюю жительницу

Жительница Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Уточняется, что главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом.

«Поздравить со значимым событием к долгожительнице приехали член Союза женщин, советник главы КБР Аминат Уянаева, председатель Совета женщин КБР Аулият Каскулова, член Союза женщин — заместитель министра культуры КБР Аминат Карчаева, руководитель территориального отделения Пенсионного фонда в Баксанском районе Аминат Кумыкова», — говорится в сообщении.

Титул самого пожилого человека России до Нану Шаовой носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год.