«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!

Организаторы и партнеры международного петербургского фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017», который пройдет уже в ближайшие выходные 8 и 9 июля, приготовили для участников и зрителей много интересных конкурсов с не менее интересными и ценными призами.

Утро первого фестивального дня откроет костюмированное SUP-шествие. По рекам и каналам, как ожидают организаторы, пройдут больше сотни SUP-сёрферов в карнавальных костюмах на стилизованных паддлбордах.

Подробная программа фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017» и маршрут – здесь .

Чтобы принять участие в красочном шоу, нужно пройти регистрацию на официальном сайте фестиваля.

Зарегистрироваться

Для зрителей, желающих посмотреть фестиваль, сообщаем, что на Аничковом мосту лучший обзор будет около 10 часов утра, в 10:20 – на Лебяжьей канавке.

На всем пути следования на главных мостах будут проходить выступления артистов и барабанное шоу. Там же волонтеры будут опрашивать петербуржцев, какие карнавальные костюмы и падлборды их впечатлили.

Именно зрительские симпатии станут решающими при определении победителей в конкурсах «Лучший костюм» и «Лучшее оформление доски» .

Желающие состязаться в этих номинациях должны предварительно оставить фотографии своего конкурсного наряда и SUP-доски в официальной группе фестиваля в соответствующих альбомах:

– лучший костюм

– лучшее оформление доски

Приз за самое оригинальное дизайнерское решение наряда и за самый креативный падлборд организаторы пока держат в секрете. Занявших второе и третье места ждут не менее ценные призы от партнеров фестиваля Radical Sport и компании Эмпрана.

Награждение победителей состоится 8 июля после основного заплыва в зоне старта фестиваля: Наб. канала Грибоедова 131.

Также 8 июля станет известно и имя "Мисс SUP-2017" . Её, а также двух красавиц, выбранных жюри в ходе интернет-голосования в официальной группе фестиваля, ждут ценные призы от партнеров Фестиваля Эмпрана и Radical Sport.

Напомним, чтобы стать участницей конкурса "Мисс SUP-2017", нужно нужно добавить свою фотографию в альбом официальной группы мероприятия "fontankasup2017" в соцсети "ВКонтакте" - Мисс САП 2017.

Требований к фото всего два: должно быть четко видно лицо девушки и весло или фрагмент "падлборда" (доски для sup-сёрфинга).

Конкурс "Мисс бикини-SUP" пройдет во второй фестивальный день 9 июля на пляже Петропавловской крепости.

Показать себя во всей красе в дефиле на сапах участницы смогут с полудня до 13-30. Между заездами спортсменов–участников спринта – II этапа Кубка России по SUP-серфингу. Предварительно нужно подтвердить свое участие, заполнив форму ( пройти регистрацию ).

Решать, кому достанется награда от партнеров Фестиваля ТАЙМ ТРИАЛ, компании Эмпрана и Radical Sport, будут почетные гости фестиваля.

Награждение состоится на большой сцене во время Церемонии официального закрытия фестиваля.

Тогда же получат свои заслуженные награды от партнеров Фестиваля: ТАЙМ ТРИАЛ, компании Эмпрана и Radical Sport – победители народного конкурса «Фонтанка-SUP – 2017». Название которого стало лозунгом этого года: «Вместе весело! С веслом!».

Любители и фанаты ретро–моды, креатива и "капустников" смогут посоревноваться в создании образов и даже театральных миниатюр на темы оптимистического прошлого нашей страны. Девушка с веслом, пионер с трубой, дискобол, буфетчица и мороженщица, барышня и хулиган, комсомолец и стиляга, – в этот день каждый желающий сможет подняться на сцену фестиваля для участия в конкурсе.

С 16 часов пришедшие в ретро-костюмах, а также все гости фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017» смогут окунуться в атмосферу ретро-танц площадки, освоить знаменитый линди-хоуп на мастер-классах танцевальной школы SummerTime Swimming в сопровождении живого джазового трио.

Ну и конечно, главный подарок любителям ленинградского ретро – концерт ВИА «Пролетарское танго» – завершит музыкальную ретро-программу на пляже.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова». Компания VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;

– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок» («Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий);

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком» (Компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге);

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети "ВКонтакте" «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ» .