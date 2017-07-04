Мединский опубликовал ответ критикам его диссертации

Министр культуры Владимир Мединский считает, что имел право в своей научной диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» вставать «на позицию интересов своей страны». Абсолютной объективности в исторической науке не бывает, так как любой историк — «всегда заложник своих убеждений». Об этом говорится в ответе Мединского на критику его диссертации.

Обращение под заголовком «Интересная история» опубликовано в "Российской газете" 4 июля. Мединский в конце января обещал «публично высмеять» нападки в свой адрес «под предлогом рассмотрения научной диссертации».

«Однако, увы, любой ученый-гуманитарий, как бы ни старался, есть плод своего воспитания, своей школы, он зависим от теоретических рамок, от выбранной методологии, даже от того языка, каким привык пользоваться. Он сам конструирует объект своего исследования, базируясь на знаниях, идеологемах, свойственных его времени», — пишет министр культуры.

По мнению Мединского, в том, что претензии к его научной работе высказала «группа ученых-«либералов», «ничего удивительного нет». «Классическая либеральная идея в современном евро-атлантическом мире давно уже трансформировалась в своего антипода — абсолютную нетерпимость к инакомыслию, готовность с решимостью крестоносцев — огнем и мечом — выжигать любые иные мнения», — говорится в ответе чиновника. Либеральная интеллигенция не готова воспринимать чужие точки зрения и готова защищать только собственные права, отмечает Мединский.

Доктор исторических наук пишет, что под историческими фактами он понимает не только события и «объекты материальной культуры», но и идеи и мифы, распространенные среди народов. «Не видеть в мифе факта — значит перестать быть историком», — говорится в обращении главы Минкульта. Более того, истинно научных исторических концепций не существует, поиск истины — главная задача ученого. Исторические факты существуют не сами по себе, необходимо учитывать то, как они воспринимаются людьми. На это восприятие влияют социальные интересы, религия, мировоззрения, идеология. Историк в своих исследованиях «всегда пристрастен и персонифицирован», отмечает Мединский.

Мединский в конце своего ответа обращается с вопросами к критикующим его ученым, он хочет узнать, с чем связан интерес к его научной работе в последнее время, хотя она была написана и защищена в 2010 – 2011 годах.

В апреле 2016 года в Высшую аттестационную комиссию обратились филолог, активист сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, доктор исторических наук Вячеслав Козляков и доктор исторических наук Константин Ерусалимский. Они настаивают, что в научной работе министра культуры есть грубые ошибки, методология работы не является научной. Выводы, к которым пришел Мединский, «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету», полагали ученые.

Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал направить диссертацию Мединского в диссовет Белгородского государственоого национального исследовательского университета. Этот третье учреждение, в которое поступает для рассмотрения работа Мединского. До этого она рассматривалась в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге и в МГУ.

16 мая министр образования Ольга Васильева подписала приказ, который запрещает участие непрофильных экспертов в рассмотрении диссертаций в рамках ВАК.

Владимир Мединский имеет ученую степень доктора исторических наук.