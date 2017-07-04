Генконсульство в Варне попросило россиян не пользоваться Bulgaria Air

Генеральное консульство России в болгарском городе Варне советует россиянам воздержаться от услуг авиакомпании Bulgaria Air. Об этом говорится в сообщении ведомства от 4 июля.

В заявлении генконсульства российским гражданам рекомендуется в случаях задержки рейсов компании предъявлять претензии по горячей линии Ростуризма и Московской транспортной прокуратуры. Также ведомство сообщает новое время вылета задержанных рейсов в Россию. «Еще раз рекомендуем российским гражданам не приобретать билеты авиакомпании Bulgaria Air и по возможности сдавать уже купленные билеты», — подчеркивается в сообщении.

По данным прокуратуры, с 30 июня по 3 июля в Шереметьево задержали около 20 рейсов авиакомпании. Было выявлено, что компания не предоставляла пассажирам необходимые услуги. Последний случай задержки рейсов произошел 4 июля. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками.

Bulgaria Air заявила Ассоциации туроператоров России (АТОР), что задержки рейсов связаны с «небывалым штормом с ливнями» в Москве 30 июня. По данным АТОР, первый же рейс Москва — Бургас авиакомпания выполнила 27 июня с задержкой в пять часов из-за «поздней выдачи разрешения и необходимости последующих согласований». Рейсы Bulgaria Air​ с 27 июня полностью замещают отмененные рейсы в Бургас перевозчика «ВИМ-Авиа». По разрешению, действующему до 12 сентября, перевозчик летает в Бургас по вторникам и пятницам.

Задержки рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии 2 июля в привели к тому, что там застряли 250 российских туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. В авиакомпании заявили, что пассажиров каждые два часа обеспечивают питанием и размещают в гостинице «по желанию». Также перевозчик 2 июля пообещал решить проблему задержек.