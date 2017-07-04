«Ловец покемонов» Соколовский занялся криптовалютным просвещением россиян

Руслан Соколовский, получивший три с половиной года условно за оскорбления чувств верующих и возбуждение ненависти, запускает «СМИ о биткойне, майнинге и блокчейне» – bitjournal.media. Блогер создал специальный VK-паблик, где в первом ролике анонсирует регулярные просветительские материалы о мире криптовалют и заявляет, что родоначальник цифровых денег биткоин уже устарел.

Первым делом Соколовский рассказал о российском буме на криптовалюты, который успел привести к дефициту видеокарт (нужны для добычи криптовалют. – Прим. ред.), а также провел сравнительный анализ российской криптовалюты Ethereum. Руслан Соколовский уверен, что по-настоящему криптовалюты станут ценными, когда войдут в жизнь обычных граждан и мы сможем купить «воппер (гамбургер. – Прим. ред.) за несколько сатоши (одна стомиллионная часть биткоина. – Прим. ред.)». Контент-платформу для ускорения наступления всеобщего криптовалютного благоденствия Руслан Соколовский обещает запустить 16 июля.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что такое биткоин, как его добывать и о чём говорили участники недавней блокчейн-конференции в Санкт-Петербурге. Создатель Ethereum программист Виталий Бутерин объяснял, почему запрет блокчейн-продуктов вреден. А вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что президент России Владимир Путин «полностью этим заболел».