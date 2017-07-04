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04.07.2017 19:02

В лагере в Подмосковье отравились 17 детей

В палаточном лагере «Геосфера» в Московской области отравились 17 детей. Девять из них были госпитализированы, сообщает 4 июля «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны.

По данным ведомства, все 17 человек обратились к медикам лагеря с жалобами на недомогание и с признаками расстройства пищеварения. После осмотра специалисты решили отправить детей в больницу «для проведения углубленного медицинского обследования», отметили в Минобороны.

Девять человек решено ​было оставить в больнице для дальнейшего наблюдения специалистами. Их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Остальные восемь детей вернулись в лагерь, добавили в ведомстве.

По предварительным оценкам, дети отравились продуктами, которые привезли с собой из дома. По сообщению Минобороны, продукты были просроченные.

Источник: РБК


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