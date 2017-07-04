«Фонтанка-SUP – 2017»: подпишись на настоящее питерское веселье

До окончания регистрации участников международного петербургского фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017» осталось три дня.

На сегодняшний день более 120 любителей и спортсменов уже подтвердили свое участие в грандиозном городском празднике, который в ближайшие выходные проводят интернет-издание "Фонтанка" и школа САП-сёрфинга Onego Surfing в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб.

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За два фестивальных дня (8 и 9 июля) пройдут этапы кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Организаторы обещают – нынешний фестиваль «Фонтанка-SUP» будет масштабнее предыдущего. И по количеству: в 2016-м не испугались октябрьской воды 170 сёрферов; в этот раз организаторы ожидают увидеть больше 250 участников. И по насыщенности программы: красочный SUP-карнавал пройдет по Фонтанке в субботу, а в воскресенье Фестиваль захватит пляж Петропавловской крепости. Обещаем – вместе будет весело не только людям с веслом, но и гостям. Вас ждет море музыки и позитива, приятных сюрпризов, интересных конкурсов с призами от наших партнеров.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова». Компания VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;

– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок» («Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий);

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком» (Компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге);

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети "ВКонтакте" «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ» .