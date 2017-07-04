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04.07.2017 22:24
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ФСБ вышла на мусорный уровень

Смольный обнаружил в Шушарах строительную свалку площадью восемь гектаров. Ее устроители утверждают, что и не свалка вовсе, а отсыпка намекая на чиновничью вендетту.
ФСБ вышла на мусорный уровень
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Комитет по природопользованию инициирует в Петербурге новое мусорное дело. На незаконную свалку с территорией в двенадцать футбольных полей у Витебского проспекта приглашена ФСБ. Работы остановлены, автомобильная техника изъята, чиновники и чекисты собираются провести спектральный анализ 200 тысяч кубометров хлама.

По информации «Фонтанки», формальный собственник участка на Витебском проспекте Игорь Дегтярев, однако изначально земля принадлежала Олегу Воробью, совладельцу УК «Рустерра» и ООО «Фонда патриотического воспитания». В 2015 году владелец решил, что территорию пора бы застраивать. Проблема в том, что она занижена по отношению к Витебскому проспекту на полтора-два метра. Чтобы вывести ее в уровень с трассой, был разработан проект вертикальной планировки. Насыпать недостающее пригласили «Империал Эко Сервис», на нее же выписали ордер ГАТИ. Подрядчик привлек по договору другую компанию – «Алигма». Обе организации возглавляет Мария Хомутова.

Из какого сора

Сам по себе бизнес по отсыпке территорий со стороны выглядит привлекательно: получаешь контракт от собственника на подъем уровня земли и устанавливаешь тариф по приему отходов, от которых различным строителям за радость избавиться. Расценки колеблются в районе 80 рублей за кубометр или полутора тысяч за машину (на Витебском высыпали более 200 тысяч кубометров). Разумеется, площадка в черте города для строителей предпочтительнее, ведь километр перевозки стоит около 10 рублей за куб. В частности, грузовикам, которые ехали на территорию «Алигмы» в день проверки, надо было преодолеть всего 4 км. Кроме того, если речь идет не о размещении, а об использовании, на чем настаивает «Империал Эко Сервис», и это освобождает строителей от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для пятого класса она составляет примерно 17 рублей за кубометр, и далее по возрастающей.

В комитете по природопользованию говорят, что жалобы стали получать весной, после чего и присмотрелись к участку, подняв документы Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Сообщения были, в том числе, за подписью активистов известной экологический организации «Зеленый фронт». Правда, ее руководитель Сергей Виноградов рассказал «Фонтанке», что впервые обратил внимание чиновников на свалку еще в феврале 2014 года. В мае-июне 2017 года комитет отобрал восемь проб. В трех из них Центр лабораторного анализа и технических измерений обнаружил отходы не пятого (самого низкого), а четвертого класса опасности. По идее, для размещения таких материалов нужна специальная лицензия. Кроме того, чиновники обратили внимание, что подрядчики на объекте выбирали из отходов металлолом, а значит, речь шла не просто о грунтах, а о строительном мусоре.

Да и вообще, в Смольном как-то вспомнили, что с середины 2015 года необходимо проводить экологическую экспертизу всех объектов, где по факту размещаются любые отходы.

Подрядчик утверждает, что пробы брали с нарушениями, например, часть образцов оформляли без понятых. Четвертый класс в пробах, по мнению компании, вполне мог оказаться на площадке из-за близости Витебского проспекта и железнодорожной ветки. Металл, по словам компании, – это арматура, вырезанная из кусков железобетона, которыми выкладываются внутренние проезды. Кроме того, в «Империал Эко Сервисе» напоминают, что лом также относится к пятому классу опасности. Главное же, на что упирает компания, – это открытость. По словам Марии Хомутовой, работа шла под наблюдением муниципальной и районной администрации, проходили проверки со стороны районной прокуратуры и управления экономической безопасности. Так что на фоне других скандалов в Шушарах им бы в голову не пришло использовать что-то, кроме разрешенных отходов.

Чиновники долго не могли поймать момент завоза мусора на площадку. Однако 29 июня получили информацию о том, что на Витебском активизировались работы. В результате ночной внеплановой проверки были составлены акты об административном правонарушении, при этом ФСБ изъяла восемь грузовиков и один бульдозер, говорят в Смольном. Часть машин остановили в нескольких километрах от площадки, что не помешало забрать и их тоже. В «Алигме» утверждают, что не получали актов об изъятии бульдозера, поэтому обратились в полицию с заявлением о хищении своей землеройной машины.

Мусорная месть и платные жалобы

Игорь Дегтярев ранее выступал как представитель предыдущего владельца земли Олега Воробья и, по данным «Фонтанки», сейчас выполняет роль скорее номинального собственника. Кроме того, он был руководителем организаций, принадлежащих брату Олега Воробья Игорю. Это известный в городе человек, владелец РИА «Панда», которое производит популярные биологически активные добавки. Не далее как 4 июля в офисе компании прошли обыски по делу об уклонении от налогов. Известен Игорь Воробей и комитету по природопользованию: на двух его участках в тех же Шушарах чиновники обнаружили несанкционированное размещение отходов.

У подрядчика история взаимоотношений со Смольным дольше и насыщенней. Работы в Шушарах начались с того, что площадка стала принимать отходы «Пилона» со строительства Пулковско-Дунайской развязки. Правда, комитет разрешил строителям отвезти в Шушары  только 23 тысяч кубов, остальные 120 тысяч распределили между площадками  «Управляющей компанией по обращению с отходами Ленобласти» (100 тыс. кубометров) и фирмы «Рекстрой» (20 тыс.). При этом участок «Империал Эко Сервиса» находился от  развязки в 6 км, а две другие — в 12 км и 29 км соответственно, так что доставка оказалась вдвое дороже. Все это вылилось в проверку застройщика на предмет законности расходования бюджетных средств.

Дело не только в масштабном проекте. До октября 2018 года комитет по природопользованию согласовывал технические регламенты, где указывалось, куда можно вывозить отходы, а куда нет. Это, само собой, давало море возможностей для злоупотреблений. Менее двух лет назад эта практика была признана незаконной. Именно «Империал Эко» был одним из инициаторов этого разбирательства, так что в компании откровенно говорят об отложенной мести со стороны чиновников. В комитете всерьез обсуждать это отказываются.

Вопрос о будущем площадки в Шушарах открыт. Игорь Дегтярев рассказал «Фонтанке», что несколько лет назад возникла идея о строительстве автосалона с парковкой, на фоне кризиса проект заморозили, но не отказались. Чем именно будет застраиваться территория после отсыпки, пока не решено. Это зависит, в том числе, и от того, как пройдет подъездная дорога к строящемуся рядом жилому комплексу «Лидер Групп».

Между тем само по себе освоение земли сейчас может здорово осложниться. Если будет признано, что на участок засыпали отходы повышенного класса опасности, их, по идее, надо будет вывозить по другим адресам в Ленобласть. Для этого придется формировать проект, проходить госэкспертизу, а значит, тратить бюджетные деньги. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты не сильно верят в такую возможность. «Никто оттуда ничего вывезет, – говорит представитель экологического движения. -  Слишком большой объем и слишком много придется заплатить тем, кто примет его».

Сейчас районным администрациям выделяют порядка 320 млн рублей на ликвидацию свалок. «В основном речь идет именно о строительных свалках, – говорит замглавы комитета по природопользованию Александр Кучаев. – Это не просто перегнать отходы с одного места на другое. Нужно обследование, разработка документации, ведь перемешавшиеся отходы образуют новый класс. Денег, конечно, не хватает». Сражение у Витебского проспекта для комитета по природопользованию принципиально. В прошлом году он провел серию проверок и закрыл свалки у реки Кузьминка, в «Ручьях», на улице Пилотов. Из 12 уголовных дел в сфере экологии, которые находятся в производстве, половина возбуждена непосредственно на основании материалов ведомства.

Между тем, в комитете признают, что этими закрытиями невольно расчищали рынок для того же «Империал Эко Сервиса». На этом поле действуют все правила информационной войны. В частности, присутствие «Зеленого фронта» среди жалующихся на площадку в Шушарах нисколько не удивило Марию Хомутову. «Наши организации взаимодействовали с господином Виноградовым и "Зеленым фронтом" с 2013  в части обмена информацией, – рассказал она. -  После моего отказа в подписании договора на оказание консультационных услуг, предлагаемых Виноградовым, общение между нами было прекращено по инициативе господина Виноградова. С этого момента "Зеленым фронтом" были направлены жалобы в различные государственные органы по факту размещения отходов неустановленного класса опасности по всем объектам, на которых мы производили работы».

Сергей Виноградов рассказал «Фонтанке», что рынок очень конкурентен, и сами предприниматели не гнушаются таких методов: «Я иногда смотрю на очередное обращение и думаю, это, наверное, Мария написала. Скорее всего, она этим пользуется, но я в этом зазорного не вижу. Если нарушение есть — занимайтесь, не важно, кто и по каким мотивам написал заявление». Источник в комитете подтвердил, что на рынке сформировался особый класс профессиональных жалобщиков, которые работают небескорыстно. Чиновникам с ними работать объективно легче, так как они умело составляют тексты и не отказываются идти в суд, если требуется подтверждение.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


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