На Римского-Корсакова прорвало трубу с горячей водой

Испытания на прочность не выдержала труба в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 4 июля. На месте аварии работает ремонтная бригада компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили «Фонтанке» в компании, протечка произошла возле дома 23 по проспекту Римского-Корсакова. Сбой дала труба диаметром 200 миллиметров.

На время работ на проспекте ограничено движение. Как сообщает портал «Водитель Петербурга», проехать нельзя от Большой Подьяческой улицы до набережной канала Грибоедова.

Горячая вода в ряде домов в Адмиралтейском районе отключена на время испытаний.