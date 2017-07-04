Суд закрыл процесс над фигурантами дела Кашина

Санкт-Петербургский городской суд назначил к слушанию уголовное дело бывших охранников холдинга «Ленинец», которые считаются исполнителями нападения на журналиста Олега Кашина. В ближайшее время их будут судить за похищение бывшего шефа.

Как сообщили в Горсуде, 4 июля прошло предварительное слушание по делу о похищении главы компании «Заслон» (бывший «Ленинец») Александра Горбунова. Суд удовлетворил его ходатайство о проведении процесса в закрытом заседании.

«Обвинение связано с истязанием и применением пыток к потерпевшему, исследование подробностей которых в открытом судебном заседании приведет к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство потерпевшего», – уточнили в Санкт-Петербургском горсуде.

Подсудимыми по этому делу значатся Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и Вячеслав Борисов. По версии обвинения, 1 апреля 2014 года они вывезли потерпевшего из Петербурга и в незнакомой квартире вынудили на видеокамеру признаться в организации нападения на Кашина и причастности к этому преступлению губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Горбунов был освобожден через двое суток. Он пришел в Следственный комитет и сообщил, что его заставили оговорить Турчака.

Веселов, Кавтаскин и Борисов считаются следствием исполнителями нападения на журналиста. Они были задержаны в мае 2015 года.

По делу Горбунова также проходят еще шесть человек. Ключевой фигурант, бывший топ-менеджер «Ленинца» Александр Мешков, находится в розыске. Именно он подтвердил версию о причастности Горбунова к избиению Кашина.

Первое заседание по существу назначено на 11 июля.