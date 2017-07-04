Балтийский завод развеял слухи о пожаре на плавучей АЭС
На территории строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» на Балтийском заводе в одном из помещений было задымление из-за короткого замыкания. В петербургском предприятии уверили, что панические сообщения о пожаре не имеют ничего общего с реальностью.
Происшествие на плавучем энергоблоке днем 4 июля не представляло никакой опасности ни для людей, ни для природы — в одном из помещений всего лишь оплавились клеммы на аккумуляторе. Открытого пламени при этом не было. В пресс-службе АО «Балтийский завод-Судостроение» также напомнили, что атомные реакторы только монтируются и топливо в них не загружено.
Напомним, около половины третьего на завод на 27-й линии Васильевского острова приехали пожарные — из-за статуса объекта на вызов отправили сразу 70 человек.
Справка:
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» является головным проектом 20870 серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, которые создаются на основе энергетической установки арктических атомных ледоколов. Строительство первой в мире ПАТЭС ведет Балтийский завод. Водоизмещение станции 21500 тонн. Длина 144 метра, ширина 30 метров, высота борта 10 метров, осадка 5,6 метра. Экипаж 69 человек. ПАТЭС не оборудована собственными двигателями, поэтому для ее транспортировки необходим буксир. Станция оснащена двумя модифицированными двигателями KLT-40, которые способны вырабатывать энергию, достаточную для города с населением 200 тыс. человек. ПАТЭС может использоваться в качестве опреснителя, вырабатывая до 240 тыс. кубометров воды ежедневно.
Закладка блока «Академика Ломоносова» состоялась 15 апреля 2007 года в Северодвинске. 1 июля 2016 года начались швартовные испытания на Балтийском заводе, которые должны завершить к 30 октября этого года. Головной плавучий энергблок «Академика Ломоносова» строится для плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певек Чукотского автономного округа. Плановый срок завершения строительства и готовности ПЭБ к буксировке на место базирования – конец 2017 года. В сентябре 2019 года «Росэнергоатом» планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, а осенью 2019 года – начать испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.