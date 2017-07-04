Балтийский завод развеял слухи о пожаре на плавучей АЭС

На территории строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» на Балтийском заводе в одном из помещений было задымление из-за короткого замыкания. В петербургском предприятии уверили, что панические сообщения о пожаре не имеют ничего общего с реальностью.

Происшествие на плавучем энергоблоке днем 4 июля не представляло никакой опасности ни для людей, ни для природы — в одном из помещений всего лишь оплавились клеммы на аккумуляторе. Открытого пламени при этом не было. В пресс-службе АО «Балтийский завод-Судостроение» также напомнили, что атомные реакторы только монтируются и топливо в них не загружено.

Напомним, около половины третьего на завод на 27-й линии Васильевского острова приехали пожарные — из-за статуса объекта на вызов отправили сразу 70 человек.