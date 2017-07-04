Кокорин назначен капитаном «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин назначен капитаном команды на товарищеский матч против «Аустрии» во вторник, 4 июля. Об этом сообщил официальный твиттер «Зенита».

Главный тренер петербургской команды Роберт Манчини выставил следующий состав на игру: вратарь – Юрий Лодыгин, защитники — Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эрнани и Ибрагим Цаллагов, полузащитники — Маурисио, Кристиан Нобоа, Йоан Молло и Роберт Мак, нападающие — Артем Дзюба и Александр Кокорин (капитан).

В запасе остались: Андрей Лунев, Егор Бабурин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Леандро Паредес, Хави Гарсия, Дмитрий Полоз, Жулиано, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Андрей Панюков, Лука Джорджевич и Юрий Жирков. Напомним, что предыдущий капитан «Зенита» – полузащитник Мигель Данни - перешел в «Славию».