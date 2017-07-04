«Фонтанка» за 60 секунд – 4 июля

По Сети разлетелись новости о том, что в Петербурге горит плавучая атомная станция. В МЧС нам рассказали, что там плавились аккумуляторы, а на Балтийском заводе – что было только задымление. Главное, что ничего страшного не случилось.

Один не очень известный фонд разродился идеей – освобождать от армии молодых людей, которые закончили вуз с красным дипломом. Правда, за это придется забыть о поездках за рубеж. Да и правильно, чего вы там в своих заграницах не видели.

Аничков лицей начинает войну. Его сотрудники и учащиеся посмотрели разоблачающий сюжет НТВ и очень удивились. Теперь подают в суд в ответ на обвинения в сектантстве, гипнозе и секс-просвете. Мы же связались с героями сюжета, и те рассказали нам совсем другую историю.

Будет пассажирам Bulgaria Air счастье! Транспортная прокуратура наконец заинтересовалась опозданиями ее рейсов. Правда, пока проверку начали только в Москве. Петербуржцы ждать привыкли – подождут еще.

Заживем – как в Токио. Смольный одобрил проект скоростного трамвая в Петербурге. В проекте две линии: 10 километров путей от станции «Южная» до Колпино и 11 – от Купчино до Славянки через Шушары. Обещают, что время в дороге составит максимум 40 минут.

Одна компания в Петербурге спокойно производила БАДы для повышения потенции и, возможно, принесла кому-то счастье. А вот налогов государственному бюджету не донесла. Посему сегодня у хитрых фармацевтов проходят обыски.

Петербуржцы – люди отчаянные. К примеру, уже восемь дней по рекам из Красноярска идет группа из четырех яхтсменов на надувном катамаране. Десятая часть пути до Архангельска пройдена. Дальше путь будет сложнее, и мы за ним следим.

Пока суровая четверка яхтсменов покоряет Енисей, в Петербург прибыл рисковый немецкий пенсионер на тракторе. Винфриду Лангнеру 81 год, и это не первая его поездка. Путь был долгий – трактор едет со скоростью примерно 18 км/ч.