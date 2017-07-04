Публичка опровергла информацию об уничтожении читательского каталога

Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге не будет избавляться от бумажного алфавитного каталога для читателей. Такой вывод можно сделать из ответа, поступившего на информационный запрос "Фонтанки" в администрацию РНБ 4 июля.

"Информация о возможной ликвидации читательского каталога не соответствует действительности", – следует из письма исполняющей обязанности гендиректора Публички Елены Тихоновой.

О планах по ликвидации каталога "Фонтанке" сообщили несколько сотрудников РНБ. По их словам, деревянные шкафы и содержащиеся в них бумажные карточки собираются выбросить из главного здания библиотеки на площади Островского, 1/3. Причина в том, что карточки уже отсканированы и содержатся на сайте библиотеки в электронном виде.

Каталог вели с 1931-го по 2002 год, он содержит больше 3,5 миллиона записей для книг, журналов, карт, изданий по искусству, микрофильмов, авторефератов диссертаций. Такое собрание, с одной стороны, является памятником библиотечного дела, с другой стороны – подстраховкой на случай, если по каким-то причинам будет утерян электронный каталог библиотеки.

Напомним, с 2016 года в Российской национальной библиотеке развивается конфликт. Тогда генеральным директором учреждения назначили выходца из Российской государственной библиотеки (бывшая библиотека имени Ленина, находится в Москве) Александра Вислого. В планах нового руководителя было слить «Ленинку» и «Публичку».

Кроме того, Александр Вислый ратует за реконструкцию старого здания РНБ на площади Островского и частичный вывоз книг оттуда.

Российская национальная библиотека – одна из старейших в Восточной Европе и крупнейших в мире. Её проект в 1795 году одобрила императрица Екатерина II.