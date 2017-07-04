В Павловском парке у петербуржца отобрали неясыть

Петербуржцы, гулявшие в Павловском парке в компании совы и неясыти, получили административные протоколы. Инспекторы по охране окружающей среды выяснили, что за любовью к пернатым стоял банальный расчёт.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Смольного, доморощенных орнитологов с фотоаппаратами в парке остановили 2 июля. У хозяина белой совы документы были в порядке, а вот у неясыти не нашлось ничего, кроме кольца на лапке, поэтому она перекочевала в руки проверяющих. Обоих владельцев привлекли к административной ответственности, поскольку они ничем не смогли подтвердить здоровье своих питомцев и использовали птиц для заработка.

Отметим, что сов регулярно изымают у фотографов в центре Петербурга, преимущественно у Исаакиевского собора.