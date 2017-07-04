Бюрократия страшнее «тени Медведева»

Еще
20:34 04.07.2017
Пришлите свою новость!
20:30
Петербуржцев и гостей приглашают на Boutique Sale в пользу подопечных AdVita
19:45
Москве обещали теплый сентябрь
19:36
Военную полицию России предложили разместить в буферных зонах в Сирии
19:30
В Кабардино-Балкарии нашли 127-летнюю жительницу
19:28
В проблемах Европейского Университета виновата бюрократия
19:23
Мединский опубликовал ответ критикам его диссертации
19:17
Генконсульство в Варне попросило россиян не пользоваться Bulgaria Air
19:11
«Фонтанка-SUP – 2017»: подпишись на настоящее питерское веселье
19:11
«Ловец покемонов» Соколовский занялся криптовалютным просвещением россиян
19:05
Фонд племянника Путина объяснил идею добровольного ограничения на выезд для отличников вузов
19:04
Петербурженка вошла в список самых разыскиваемых Финляндией преступников
19:02
В лагере в Подмосковье отравились 17 детей
18:55
На Римского-Корсакова прорвало трубу с горячей водой
18:53
В Павловском парке у петербуржца отобрали неясыть
18:37
Суд закрыл процесс над фигурантами дела Кашина
18:35
Кокорин назначен капитаном «Зенита»
18:30
Балтийский завод развеял слухи о пожаре на плавучей АЭС
18:26
«Фонтанка» за 60 секунд – 4 июля
18:24
Публичка опровергла информацию об уничтожении читательского каталога
18:19
В СБУ назвали сотрудничество Шухевича с нацистами «советским мифом»
18:16
СМИ: Путин приедет в Финляндию в конце июля
18:10
Американцы доверяют CNN больше, чем Трампу
18:04
В Госдуме поддержали идею о регистрации ДТП через мобильное приложение
17:57
Минкомсвязи отказалось обсуждать идею приравнивания некоторых СМИ к «иноагентам»
17:50
Тодоровский отложил съемки нового фильма в Одессе
17:43
Ушедшие из баскетбольного «Зенита» Спиридонов и Антонова вернулись обратно
17:38
На КАД машина легла на крышу
17:32
Полицейского из Парголово подозревают в халатности и взятке
17:25
Петербургские работодатели готовятся к приему электронных больничных
17:20
Луческу: Манчини любит тратить на игроков огромные суммы
17:11
Финляндия выкупила у России здание на Большой Конюшенной
17:06
Вице-губернатору Петербурга внесли представление из-за нарушений в детских санаториях
17:05
«Зенит» перебил предложение «Ромы» по защитнику «Эстудиантеса» Фойту
17:00
В Чечне подняли по учебной тревоге тысячу мотострелков
16:50
Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет
16:42
Одного из фигурантов дела Немцова проверяют за неуважение к суду
16:35
На Украине задержан грабитель банков, оставлявший кассирам шоколадки
16:29
Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля
16:21
Тела всех 14 погибших в ДТП в Татарстане идентифицированы
16:15
Сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам комментировать записи
16:07
В дипмиссии США назвали сроки ухода Теффта с должности посла в России
16:00
Россия поздравила США с Днем независимости телеграммой
15:49
МЧС предупредило о граде и сильном ветре в Москве
15:43
В Петербурге сантехника и агентов по недвижимости приговорили к 9 годам за махинации с жильем
15:28
На плавучей атомной станции "Академик Ломоносов" в Петербурге тушили аккумуляторы
15:27
Прокуратура вступилась за пассажиров Bulgaria Air, но только в Москве
15:18
В КНР заработают телеканал «Катюша» и китайский КВН
15:11
Бегство следователя на «Порше» после наезда на пенсионерку попало на видео
15:05
Панкевич сохранил пост главы горизбиркома Петербурга
15:03
Скончалась жена и соратник Алексея Германа Светлана Кармалита
14:51
Демонстрация против высылки нелегалов в аэропорту Хельсинки закончилась задержаниями
14:45
«Бриллиантовая рука» по-петербургски: мужчина спрятал в гипсе наркотики
14:44
Русский академический фонд предлагает освобождать "краснодипломников" от армии в обмен на ограничение выезда за границу
14:40
Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек
14:35
РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»
14:28
Женщина серьезно пострадала в ДТП на КАД
14:18
Назван срок начала поставки газа по «Силе Сибири» в Китай
14:11
Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина»
14:05
Смольный одобрил проект скоростного трамвая до Шушар и Колпино
14:00
В Петербурге СК проводит обыск у производителя БАДов от импотенции
13:54
В подвале на Пулковской нашли труп самого приличного бездомного
13:48
Кремль назвал дату встречи Путина и Трампа
13:41
На конфискованном ФСБ финском историческом судне были водолазы
13:35
Эксперты: В центр Петербурга вернулся "ресторанный бум"
13:32
Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска
13:15
В РЖД откроют продажу билетов за 120 суток до даты поездки
13:09
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
13:05
Hyundai увеличила продажи в России на 10% по итогам первого полугодия
12:58
На Трамвайном из окна выпала женщина
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
04.07.2017 18:56
1 Комментариев

Бюрократия страшнее «тени Медведева»

«Новый старый» ректор Европейского университета Николай Вахтин готовится к переезду из особняка графа Кушелева-Безбородко. И не удивится, если там заселятся «уважаемые люди».
Бюрократия страшнее «тени Медведева»

Николай Вахтин 4 июля официально вступил в должность ректора Европейского университета, временно «подхватив» вуз после Олега Хархордина, ушедшего в отставку на фоне кризиса в ЕУ. Вахтин уже был руководителем учебного заведения в 2003 – 2009 годах. Он рассказал в эфире [Фонтанка.Офис], успеет ли ЕУ получить новую лицензию до сентября, где будет «жить» вуз, если его всё же выгонят из исторического здания на Гагаринской улице, и верит ли он слухам «от Навального», что над особняком нависает «тень Медведева».

- Вы действительно всё-таки покидаете здание на Гагаринской улице?

– Нет, пока что нет. Мы не имеем никаких новых сведений от городских властей. Но ведь есть планы реконструкции. Если планы реализуются и если городские власти решат нас отсюда выселить, то так и так переезда нам не миновать. К переезду мы готовимся.

- Насколько туманно будущее? Сейчас есть диалог с властями?

– О дне завтрашнем мы ничего не знаем, как всегда. В этом здании нам удалось закончить учебный год, мы выдали все дипломы, отправили на каникулы всех студентов, и это великий подвиг, мне кажется.

- Вы готовитесь к перелицензированию. Что это значит?

– Ближайший суд будет 13 июля (заседание девятого арбитражного апелляционного суда в Москве, где решится вопрос о законности приостановки лицензии. – Прим. ред.). И как всегда, имеются более вероятные варианты и менее вероятные варианты. Более вероятно, что мы этот суд проиграем. Почти все предыдущие суды такого рода мы проигрывали и подавали апелляцию. Если проиграем этот суд, у меня такое впечатление, что подавать апелляцию нет смысла. Потому что, как только нас лишат лицензии, мы подадим немедленно на новую. И по существующим договоренностям, эту лицензию нам выдадут в более короткий срок, чем обычно. И тогда мы успеваем сделать набор на новый учебный год и перейти из режима критического в обычный.

- Суд не затягивает рассмотрение вашего вопроса?

– Просто судебные инстанции работают в свойственном им темпе. Это не затягивание процесса. Во всяком случае, это неторопливое течение процесса дало нам возможность закончить учебный год и выдать все дипломы.

- Что вы будете делать, если решения о лицензии не будет к новому учебному году?

– В этом случае мы пропускаем один прием и живем этот год со вторым курсом. Это будет обидно, но ничего не поделаешь. А следующий год тогда живем только с одним первым курсом.

- Почему ваш предшественник Олег Хархордин досрочно оставил пост ректора?

– Он все уже сказал сам. Я прекрасно понимаю коллегу. Более того, когда он обратился ко мне с просьбой заменить его в течение года, пока мы ищем нового ректора Европейского университета, я согласился. Хотя, честно говоря, у меня были совсем другие планы на этот год – исследовательские и профессорские, а вовсе не административные.

- Вы говорили, что пост ректора для вас временная история. Кто следующий?

– Об этом рано говорить. Мы начали процесс поиска ректора. Это главная моя функция на ближайший год. И искать я его буду не сам, а специальная комиссия из учредителей и попечителей университета. Мы надеемся закончить этот процесс к следующему году. 

- Сколько преподавателей покинули университет из-за проблем с лицензией и зданием? Как происходящее сказалось на интересе к программам университета со стороны студентов (настоящих и будущих)?

– Из преподавателей не покинул нас никто. Планирует от нас уйти один преподаватель из иностранцев, но потому что ему предложили, как он считает, более интересную работу. Что касается студентов – атмосфера нормальная. Хотя это был тяжелый год, мы живем в состоянии постоянного кризиса, судебных разбирательств, непонятной борьбы. А студенты есть студенты. Они оптимисты. 

- Есть усталость у молодежи? Или все так же решительны, как на известном «марше в защиту Петербурга» (студенты вуза вышли на акцию под лозунгами «Нас ЕУ, а мы крепчаем». – Прим. ред.)?

– Я не чувствую их усталости. Все встревожены, но чем дальше, тем меньше. 

- Есть ли у вас лобби во власти? 

– Да, у нас есть лобби. Председателем нашего попечительского совета является Михаил Борисович Пиотровский, одновременно один из учредителей университета, что, конечно, нам помогает. Другой учредитель университета – Алексей Леонидович Кудрин, который одновременно является председателем совета фонда университета. Эти два человека прежде всего помогают нам. И со стороны Министерства образования мы встречаем спокойную поддержку и доброжелательное отношение. У нас много соратников, я не смогу их всех сейчас перечислить.

- Вам известно, какая судьба ждёт ваше здание дальше? Кому оно достанется?

– Мне неизвестно, кто будет занимать это здание после нас и будет ли занимать в принципе. Или все-таки городские власти одумаются и решат, что многомиллиардный проект реконструкции этого здания городу выгоден, и перевесят три пластиковых окна и две междверные перегородки, которые мы имели неосторожность установить. Мне ничего пока по этому поводу неизвестно. Никаких новых сигналов от городских властей пока что не поступало. Мы ждём. 

- Сегодня можно утверждать, что все проблемы университета связаны именно с вопросами недвижимости? Или есть и идеологические причины?

- Опять-таки мне об этом ничего не известно, потому что всё, что я знаю, – это официальные бумаги, которые мы получаем из администрации города. А там написано, что контракт на аренду здания разрывается по причине нашего неверного и неправильного использования этого памятника архитектуры. Никаких других сигналов не было.

- Если после вас там заселятся «уважаемые» люди, вы удивитесь?

– Не удивлюсь. Вряд ли здание должно стоять пустым «памятником Европейскому университету». Это было бы нерачительно с точки зрения городских властей. Ну а кто именно въедет, посмотрим.

- Вы связываете проблему ЕУ с историей, о которой сообщал оппозиционер Алексей Навальный? Якобы в здании могут быть заинтересованы ваши соседи. Фамилия «Медведев» там фигурирует.

– Я понимаю, о чём вы говорите, но это всё гадание на кофейной гуще. У меня нет никаких оснований это сопоставлять. Нет ничего, кроме слухов.

- У вас есть варианты новой прописки?

– Мы давно готовились к переезду на время реставрации здания. Мы в любом случае предполагали, что нам отсюда придётся выезжать, правда, мы думали, что вернёмся сюда. Теперь не знаю, вернёмся или нет. У нас есть недалеко от нынешнего адреса здание в аренде, в котором мы с некоторым напряжением, но размещаемся. Там нет возможностей для развития и роста, чего бы нам, конечно, очень хотелось. Но мы готовы там прожить 3 – 4 года, пока, как мы думали, будет реставрироваться основное здание. Это буквально в соседнем квартале.

- Для многих ваши проблемы начались с известной жалобы депутата Виталия Милонова.

– Нет, это не так. Жалоба Милонова появилась где-то в середине всех наших проблем. Комментировать это я не вижу смысла.

- Если бы не общий рост в стране борьбы за «традиционные ценности» и внешнеполитическая «изоляция», вас бы стали трогать?

– Думаю, что, если бы роста этих настроений в стране не было, у нас было бы меньше проблем. Да, конечно, мы замечаем это. Но скорее даже не рост «традиционализма» или ещё какого-нибудь «-изма», мы видим чудовищный рост бюрократической машины, бюрократизации страны. Бюрократизацию образования. 

Расскажу одну историю. Недавно в поликлинике зашёл к заведующей. Её не видно за грудой бумаг. Дама уже немолодая. Хорошо помнит советское время. Я спрашиваю: «Что, хуже стало?» А она говорит, что в советское время они тоже не успевали лечить людей, потому что всё время заполняли какие-то бумаги, но хотя бы бумаги заполнять успевали, а сейчас нет. Про «лечить людей» они давно уже забыли. То же самое происходит с образованием. Мы уже забыли, какие основные обязанности у университетских профессоров. Наши обязанности не писать рабочие программы дисциплин, не к ночи упомянутые, а преподавать. Именно это нам мешает больше всего. На самом деле, мне так кажется сейчас, что все неприятности нашего университета – это просто функция этой бюрократической машины. Она просто иначе не умеет работать. Она сама порождает какие-то сигналы. Сама же на эти сигналы реагирует. Бюрократия сама окончательно запуталась в собственной деятельности. Это гораздо большая опасность, чем рост числа поборников «традиционных ценностей». Под грудой этих бумаг недолго вообще прекратить всякое движение. Всё это касается и государственных вузов. Только они могут держать штат специалистов, готовых отвечать на все эти запросы. Вы не представляете себе, сколько там человек работает в этих отделах! Европейский университет маленькое учреждение, мы не можем себе позволить содержать специальные отделы подобных размеров.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
chernousova
4 июля 2017 г. 20:32
Дайте неДимону понастроить себе дворцов с лифтами для автомобилей. Все-равно отберем потом.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
04.07.2017 12:05

Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге

Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42

Мифы и правда о лечении стволовыми клетками

XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Москве обещали теплый сентябрь
В Кабардино-Балкарии нашли 127-летнюю жительницу
«Ловец покемонов» Соколовский занялся криптовалютным просвещением россиян
Петербурженка вошла в список самых разыскиваемых Финляндией преступников
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Суд закрыл процесс над фигурантами дела Кашина
Тодоровский отложил съемки нового фильма в Одессе
Полицейского из Парголово подозревают в халатности и взятке
Петербургские работодатели готовятся к приему электронных больничных
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Новая. Русская. Монархия
«Это и есть боливарианский социализм XXI века»
Если взятка не идет к вице-губернатору
Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова
Расценки на митинг: несовершеннолетним скидка
Продолжаем эволюционировать
Telegram: связь без брака
В поисках человеческого достоинства у чиновничества
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Команда Plan X Adventure Team/Предоставлено организаторами

Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска

81-летний немец доехал до Петербурга на тракторе

Новости компаний
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.