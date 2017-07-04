Американцы доверяют CNN больше, чем Трампу

Граждане США доверяют телеканалу CNN больше, чем президенту страны Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Axios со помощью платформы Survey Monkey.

В опросе, который проводился с 29 июня по 3 июля, приняли участие около 5 тыс. взрослых американцев.

Выяснилось, что среди республиканцев 89% опрошенных больше доверяют Трампу и только 9% — CNN. Среди демократов больше верят президенту только 5% респондентов, а телеканалу — 91%. В среднем же CNN больше доверяют 50% опрошенных американцев (в том числе не относящих себя к какой-либо партии), а Трампу — 43%.

Кроме того, опрос показал, что 64% взрослых американцев не одобряют активное использование президентом США твиттера.