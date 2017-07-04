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04.07.2017 17:57

Минкомсвязи отказалось обсуждать идею приравнивания некоторых СМИ к «иноагентам»

Обсуждать идею приравнивания российских СМИ, которые получают зарубежное финансирование, к «иностранным агентам» рано, так как она не является формализованной инициативой. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает РИА Новости.

«Это было устно высказанное мнение отдельными членами Совета Федерации, которое не превращено ни в какой даже проект документа, не существует в письменном виде, поэтому пока не является ни инициативой, ни формальным предложением, которое можно обсуждать», — сказал он.

Волин отметил, что «обсуждать нечего, потому что непонятно, о чем речь».

Ранее в Совфеде заявили, что могут разработать законопроект, приравнивающий получающие финансирование из-за рубежа русскоязычные СМИ, работающие в России, к иностранным агентам.

Источник: «Газета.Ru»


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