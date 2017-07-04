Режиссер Валерий Тодоровский отложил съемки нового фильма в Одессе, передает 4 июля РИА Новости.

Продюсером ленты является Леонид Ярмольник. Он же намерен сыграть в картине одну из главных ролей.

«У нас есть сценарий про большую одесскую семью, который мы много лет готовили с Валерием Петровичем Тодоровским, сценарий готов – он замечательный, это давняя мечта Валеры снять эту картину», – заявил Ярмольник.

По его словам, в настоящее время статус проекта – «в пролонгации».

Как пояснил Ярмольник, он находится в черном списке Киева, но снимать невозможно не столько из-за него самого (он бы заменил артиста), а в связи с тем, что то же самое может произойти с каждым членом группы.

Ярмольник добавил, что как продюсер он не может рисковать и зависеть от «многовластия и странного поведения» Украины.

Ранее сообщалось, что продюсер «Ликвидации» Рубен Дишдишян призвал Украину не мешать съемкам продолжения картины.