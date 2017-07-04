Ушедшие из баскетбольного «Зенита» Спиридонов и Антонова вернулись обратно

Структурные изменения произошли в баскетбольном клубе «Зенит» во вторник, 4 июля. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, решением совета директоров баскетбольный департамент «Зенита» преобразован в отдельное юридическое лицо ООО «Баскетбольный клуб „Зенит“», которое будет дочерним обществом АО «ФК „Зенит“».

Генеральным директором баскетбольного клуба назначен Игорь Оноков, спортивным директором — Андрей Спиридонов, Ольга Антонова — советником председателя правления ФК «Зенит». Основной командой БК «Зенит» продолжит управлять главный тренер Василий Карасев.

Напомним, 16 июня 2017 года официальный сайт БК «Зенита» объявил, что Спиридонов и Антонова покинули клуб и даже пожелал им «дальнейших успехов в будущем». Об Онокове в том сообщении говорилось, что он назначен на пост советника председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу.