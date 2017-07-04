Полицейского из Парголово подозревают в халатности и взятке

Задержанный по подозрению в мздоимстве сотрудник полиции стал еще и фигурантом уголовного дела о халатности после прокурорской проверки в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает прокуратура Петербурга 4 июля, уголовное преследование оперуполномоченного отдела полиции в Парголово началось в июне. С осени прошлого года по май текущего он незаконно отказал в возбуждении четырех уголовных дел, эти решения позже были отменены надзорным ведомством.

В пресс-службе петербургского главка «Фонтанке» объяснили, что полицейский был задержан сотрудниками собственной безопасности в начале июня по подозрению в получении взятки. Во время расследования этого факта его уличили еще и в халатности. По обоим фактам проводится проверка.