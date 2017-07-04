Борьба интерфейсов: КЕЙ объяснил, как «подружить» несовместимые стандарты

Увеличение количества стандартов аудио- и видеокабелей привело к тому, что многие разъемы являются физически несовместимыми друг с другом.

Однако некоторые из них все же можно «подружить» друг с другом. Как это сделать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

Наиболее популярные разъемы для подключения мониторов и телевизоров на сегодняшний день — это HDMI, DisplayPort и DVI. Для того, чтобы решить проблему их совместимости, цифровой ритейлер КЕЙ предлагает большое количество видео-переходников, способных передавать сигнал в высоком качестве без помех и с минимальными потерями.

Переходники HDMI-MicroHDMI и HDMI-MiniHDMI обычно используется для подключения мобильных устройств, фотоапарата, ноутбука, планшета к стандартному порту HDMI. Переходник DisplayPort-HDMI позволит подключить телевизор или монитор с поддержкой HDMI к источнику видео с выходом DisplayPort. Более старые мониторы и видеокарты зачастую имеют разъем DVI. Переходник HDMI-DVI представляет собой адаптер небольшого размера, предназначенный для соединения HDMI порта с DVI кабелем для достижения связи на большом расстоянии.

Специалисты КЕЙ отмечают, что стандартный разъем HDMI также можно подключить к более «экзотическим» портам на другом устройстве. Например, переходник USB 2.0-HDMI позволяет не только воспользоваться USB-портом: с его помощью можно просматривать контент на нескольких устройствах одновременно. Такой переходник потребует установки специального драйвера, который допускает одновременное использование нескольких адаптеров с качеством изображения вплоть до 1920x1080р и трансляцией потокового видео в качестве до 1080р.

Для подключения старых аналоговых мониторов потребуется переходник HDMI-VGA, внутри него содержится специальная плата, как микро-компьютер, занимающаяся преобразованием сигнала. Переходник HDMI-RCA будет особенно полезен тем, кто использует старый телевизор с RCA-входом, к которому требуется подключить ноутбук или, например, игровую приставку.



