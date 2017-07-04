КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют

Курсы цифровых валют – биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) – продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.

Как бесплатно «добыть» криптовалюту и какие компьютерные комплектующие для этого нужны, рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

Для обычного пользователя основной способ добычи криптовалюты заключается в сборке компьютера, оснащенного несколькими мощными видеокартами. Именно от производительности видеокарт зависит, сколько валюты будет добыто за расчетный период. «Измерение «эффективности» той или иной видеокарты осуществляется с помощью такого параметра, как хэшрейт — это показатель, характеризующий способность ПК подбирать хэш-коды – решения для криптографической задачи. Второй показатель — «сол», solution per second — характеризует количество попыток подбора хэша в секунду. Соответственно для майнинга (добычи) криптовалют в первую очередь подходят видеокарты последнего поколения от AMD или NVIDIA.

На начало 2017 года наиболее хорошо зарекомендовавшими себя видеокартами оказались такие модели, как AMD Radeon RX 470, AMD Radeon RX 480, Nvidia Geforce GTX 1060, Nvidia Geforce GTX 1070 и AMD Fury X. Именно они оказались лидерами по соотношению цена/производительность. Из этого списка самыми выгодными для майнинга нужно признать такие модели, как Nvidia Geforce GTX 1060 3gb и Radeon RX 470 4gb (увеличение количества оперативной памяти слабо влияет на скорость добычи криптовалют, поэтому в большинстве случаев покупка моделей с увеличенным объемом памяти окажется нецелесообразной).

Еще один актуальный аспект — возможность разгона видеокарт. «Разогнанная» видеокарта может стать более доходной в процессе майнинга, но будет потреблять чуть больше электричества и, возможно, потребует более серьезной системы охлаждения», — отмечают эксперты КЕЙ.