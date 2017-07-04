Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке.

И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете. Специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ рассказали, что такое «ферма» для майнинга и как с ее помощью заработать биткоины.

«Ферма» — это компьютер, конфигурация которого подобрана для того, чтобы максимально справляться с добычей различных криптовалют. Ранее КЕЙ уже давал рекомендации по выбору видеокарты для «фермы» (ссылка на новость «КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют»). Что же касается остальных комплектующих? Специалисты цифрового ритейлера отмечают, что процесс майнинга осуществляется преимущественно с помощью видеокарт, поэтому вычислительные возможности процессора будут практически не востребованы в компьютере-ферме. А это означает, что для сборки «фермы» подойдет практически любой недорогой процессор (возможно, одна из моделей Celeron, представленных как в интерет-магазине key.ru, так и в офлайн-супермаркетах сети). Объем оперативной памяти также не важен. Одного модуля в 4 гигабайта будет более чем достаточно. А вот к материнской плате ферма предъявляет определенные требования. Касаются они, впрочем, не производительности, а количества слотов расширения PCI-E x1. Именно к ним обычно подключаются дополнительные видеокарты. А, следовательно, чем больше таких портов окажется на материнской плате, тем больше видеокарт удастся к ней подключить.

Для сборки более современной фермы и снижения расхода электричества КЕЙ рекомендует обратить внимание на SSD-диски небольшого объема: они будут работать бесшумно и, возможно, окажутся более выгодны при длительной эксплуатации.

Блок питания, на который ложится серьезная нагрузка, должен удовлетворять всем требованиям энергоэффективности. Если одного блока будет недостаточно, возможно, придется приобрести специальную плату, синхронизирующую работу двух блоков питания в одном компьютере.