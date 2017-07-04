Луческу: Манчини любит тратить на игроков огромные суммы

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал новую трансферную политику петербургской команды.

«В свое время "Зенит" заработал более ста миллионов евро от продажи своих звезд. Это правильно, ведь есть смысл использовать деньги экономно и продолжать участвовать в чемпионской гонке. Но новое руководство "Зенита" не собирается этого делать. Вчера я узнал, что они подписали игрока "Ромы" Леандро Паредеса за 27 миллионов евро. Новый тренер Роберто Манчини любит тратить на игроков огромные суммы. Надеюсь, что это даст свои плоды. Тем не менее я хотел бы поблагодарить болельщиков и игроков "Зенита"», – цитирует Star.com Луческу.

При Луческу «Зенит» приобрел девять футболистов. Самой дорогой покупкой стал, по неофициальным данным, полузащитник Эрнани, который был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» за 8 млн евро.