«Зенит» перебил предложение «Ромы» по защитнику «Эстудиантеса» Фойту

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за защитника аргентинского «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта. Как сообщает Football Italia 4 июля, петербуржцы предлагают за 19-летнего игрока 11 млн евро, в то время как также интересующаяся им «Рома» готова заплатить лишь 9 млн.

Отмечается, что благодаря финансовому фактору «Зенит» перебил предложение «Ромы», которая хотела с помощью Фойта заменить уходящего в «Челси» Антонио Рюдигера.

В сезоне-2016/2017 Фойт сыграл за «Эстудиантес» 7 матчей, каждый из них начиная в стартовом составе. Забитых мячей на его счету нет. Кроме того, он сыграл 3 матча за сборную Аргентины на чемпионате мира до 20 лет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продолжает искать альтернативу сорвавшемуся переходу защитника «Ромы» Костаса Маноласа. В частности, петербургская команда заинтересовалась 25-летним защитником «Интера» Джейсоном Мурильо. Миланский клуб готов отпустить игрока за 13 миллионов евро плюс бонусы. «Зенит» уже провел предварительные переговоры.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).