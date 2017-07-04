Еще
17:48 04.07.2017
Пришлите свою новость!
17:43
Ушедшие из баскетбольного «Зенита» Спиридонов и Антонова вернулись обратно
17:38
На КАДе машина легла на крышу
17:32
Полицейского из Парголово подозревают в халатности и взятке
17:25
Петербургские работодатели готовятся к приему электронных больничных
17:20
Луческу: Манчини любит тратить на игроков огромные суммы
17:11
Финляндия выкупила у России здание на Большой Конюшенной
17:06
Вице-губернатору Петербурга внесли представление из-за нарушений в детских санаториях
17:05
«Зенит» перебил предложение «Ромы» по защитнику «Эстудиантеса» Фойту
17:00
В Чечне подняли по учебной тревоге тысячу мотострелков
16:50
Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет
16:42
Одного из фигурантов дела Немцова проверяют за неуважение к суду
16:35
На Украине задержан грабитель банков, оставлявший кассирам шоколадки
16:29
Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля
16:21
Тела всех 14 погибших в ДТП в Татарстане идентифицированы
16:15
Сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам комментировать записи
16:07
В дипмиссии США назвали сроки ухода Теффта с должности посла в России
16:00
Россия поздравила США с Днем независимости телеграммой
15:49
МЧС предупредило о граде и сильном ветре в Москве
15:43
В Петербурге сантехника и агентов по недвижимости приговорили к 9 годам за махинации с жильем
15:28
На плавучей атомной станции "Академик Ломоносов" в Петербурге тушили аккумуляторы
15:27
Прокуратура вступилась за пассажиров Bulgaria Air, но только в Москве
15:18
В КНР заработают телеканал «Катюша» и китайский КВН
15:11
Бегство следователя на «Порше» после наезда на пенсионерку попало на видео
15:05
Панкевич сохранил пост главы горизбиркома Петербурга
15:03
Скончалась жена и соратник Алексея Германа Светлана Кармалита
14:51
Демонстрация против высылки нелегалов в аэропорту Хельсинки закончилась задержаниями
14:45
«Бриллиантовая рука» по-петербургски: мужчина спрятал в гипсе наркотики
14:44
Русский академический фонд предлагает освобождать "краснодипломников" от армии в обмен на ограничение выезда за границу
14:40
Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек
14:35
РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»
14:28
Женщина серьезно пострадала в ДТП на КАД
14:18
Назван срок начала поставки газа по «Силе Сибири» в Китай
14:11
Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина»
14:05
Смольный одобрил проект скоростного трамвая до Шушар и Колпино
14:00
В Петербурге СК проводит обыск у производителя БАДов от импотенции
13:54
В подвале на Пулковской нашли труп самого приличного бездомного
13:48
Кремль назвал дату встречи Путина и Трампа
13:41
На конфискованном ФСБ финском историческом судне были водолазы
13:35
Эксперты: В центр Петербурга вернулся "ресторанный бум"
13:32
Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска
13:15
В РЖД откроют продажу билетов за 120 суток до даты поездки
13:09
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
13:05
Hyundai увеличила продажи в России на 10% по итогам первого полугодия
12:58
На Трамвайном из окна выпала женщина
12:47
СКР проверит информацию о радиоактивной пушке в парке Архангельска
12:35
Ford Sollers повысит зарплаты сотрудникам завода во Всеволожске
12:25
Убийца ингушского журналиста Кокурхоева получил 8,5 лет колонии
12:19
«Зенит» нашел замену Маноласу в «Интере»
12:11
Комитет Госдумы утвердил текст присяги для вступления в гражданство
12:05
За полгода Петербург недосчитался трех тысяч новорожденных
11:57
Роман Ротенберг: Кузнецов может перейти в СКА, ведь в НХЛ возможен локаут
11:53
Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингам
11:46
600 миллионов потратила Россия на бесплатные поезда для болельщиков Кубка конфедераций
11:44
Финн, купивший девственность 16-летней за 200 евро, получил условный срок
11:35
СМИ: Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию
11:29
«Зенит» предлагает «Торино» 7-8 млн евро за защитника Бонифаци
11:25
"Красивый Петербург" запускает кампанию против "заборизации"
11:20
ВЦИОМ: 90% россиян жить за рубежом не желает
11:00
ГИБДД прокомментировала выдачу госномеров серии Х...ЕР
10:57
В Госдуме подтвердили возможность увеличения размера невыездной задолженности
10:51
В Подмосковье нашли уши человека в мангале
10:48
В Петербурге снова откладывается ввод в эксплуатацию бывшей МСЧ-144
10:42
Украина оценила прямые убытки от конфликта в Донбассе в $50 млрд
10:37
Германия обвинила РФ и Китай в шпионской активности накануне саммита G20
10:31
Начало июля в Финляндии больше похоже на осень
10:25
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
10:19
Дамы в шляпах заработали полмиллиона на доверчивости 87-летней петербурженки
10:13
В Кировске пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом, пострадали люди
10:07
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
04.07.2017 17:05

«Зенит» перебил предложение «Ромы» по защитнику «Эстудиантеса» Фойту

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за защитника аргентинского «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта. Как сообщает Football Italia 4 июля, петербуржцы предлагают за 19-летнего игрока 11 млн евро, в то время как также интересующаяся им «Рома» готова заплатить лишь 9 млн.

Отмечается, что благодаря финансовому фактору «Зенит» перебил предложение «Ромы», которая хотела с помощью Фойта заменить уходящего в «Челси» Антонио Рюдигера.

В сезоне-2016/2017 Фойт сыграл за «Эстудиантес» 7 матчей, каждый из них начиная в стартовом составе. Забитых мячей на его счету нет. Кроме того, он сыграл 3 матча за сборную Аргентины на чемпионате мира до 20 лет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продолжает искать альтернативу сорвавшемуся переходу защитника «Ромы» Костаса Маноласа. В частности, петербургская команда заинтересовалась 25-летним защитником «Интера» Джейсоном Мурильо. Миланский клуб готов отпустить игрока за 13 миллионов евро плюс бонусы. «Зенит» уже провел предварительные переговоры.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров

Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03

Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте

2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ушедшие из баскетбольного «Зенита» Спиридонов и Антонова вернулись обратно
Луческу: Манчини любит тратить на игроков огромные суммы
«Зенит» перебил предложение «Ромы» по защитнику «Эстудиантеса» Фойту
Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска
«Зенит» нашел замену Маноласу в «Интере»
Роман Ротенберг: Кузнецов может перейти в СКА, ведь в НХЛ возможен локаут
600 миллионов потратила Россия на бесплатные поезда для болельщиков Кубка конфедераций
«Зенит» предлагает «Торино» 7-8 млн евро за защитника Бонифаци
Силкин: Нельзя заранее сказать, пойдет ли кому-то на пользу обмен Смолова в «Зенит»
Черчесов: У Кокорина и Дзюбы есть мой номер телефона
«Кубок конфедераций разрушил стереотип о неулыбчивых россиянах»
Кубок конфедераций всё
El Mago для «Зенита»
Спортсменка и просто красавица: конкурс "Мисс SUP-2017"
«Папа и мама» современного серфинга: конкурс "Фонтанки"
Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!
Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
Концентрация на мяче
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Команда Plan X Adventure Team/Предоставлено организаторами

Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска

81-летний немец доехал до Петербурга на тракторе

Новости компаний
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.