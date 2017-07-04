Они ничем не уступают другим сотрудникам

В 2017 году в Петербурге пройдет стажировку 51 человек с ограниченными возможностями и инвалидностью

Жительнице Петербурга Веронике Величко 26 лет. С детства она прикована к инвалидной коляске.

Но упорству, с которым девушка идет к своей цели, может позавидовать любой. Окончив школу, Вероника поступила в Профессионально-реабилитационный центр на специальность «делопроизводитель». И если с учебой дела обстояли хорошо, то о результатах поиска работы такого сказать нельзя.

- Еще в период учебы рассылала свои резюме в разные компании, но мне отказывали из-за того, что я инвалид 1-й группы. Конечно, прямо об этом не говорили, но каждый раз звучали слова о том, что в компании «нет возможности предоставить рабочее место», – рассказывает Вероника.

Все изменилось после сдачи диплома. Он был на тему «Делопроизводство и электронный документооборот». Вместе с аттестационной комиссией выступления будущих выпускников слушали специалисты Центра занятости населения. Они и предложили девушке пройти стажировку в одной из компаний города. Ею стала Региональная общественная организация мастеров прикладного искусства Санкт-Петербурга «Палата ремесел». Результаты стажировки понравились и бывшей студентке, и ее работодателю.

- У меня остались только положительные эмоции. Сотрудники в «Палате ремесел» очень отзывчивые, доброжелательные. У меня раньше не было опыта работы делопроизводителем, это первый опыт, и он удачный. В этой организации планируют развивать направление — предоставлять рабочие места людям с ограниченными возможностями. И если работодателю нужен будет делопроизводитель, я с удовольствием буду у них работать, – призналась Вероника.

Приятные впечатления о совместной работе со стажером остались и у руководства организации.

- Это был наш первый опыт, когда мы взяли на работу инвалида-колясочника. До этого сотрудничали со слепоглухими жителями города. И выводы только положительные. Возможности этих людей не отличаются от возможностей других сотрудников. Они ничем им не уступают, – сообщил заместитель председателя правления РОО «Палата ремесел» Алексей Виноградов. – В сентябре мы планируем предоставить еще 4-5 мест для стажеров, но уже по нашему основному профилю — они будут заниматься росписью по дереву. А их работы потом можно будет приобрести на наших фестивалях и мероприятиях. Более того, так как мы сотрудничаем с различными мастерскими, будет предлагать им наших стажеров в качестве потенциальных сотрудников.

Вероника, конечно же, не единственная жительница Петербурга, которой помогли найти стажировку. На сегодня 8 организаций и компаний изъявили желание предоставить рабочие места по специальностям «архивист», «рекламный агент», «портной», «изготовитель изделий из лозы», «менеджер», «переплетчик».

К концу июня на стажировки уже отправили 22 выпускника Профессионально-реабилитационных центра и лицея, а также Экономического университета Санкт-Петербурга. Это люди, которые получили теоретические знания, но пока не имеют опыта работы по выбранной специальности. Как и положено, за работу стажеры получают заработную плату. Кроме того, предусмотрена и доплата наставнику — это сотрудники предприятий, на которых люди с ограниченными возможностями впервые применяют свои теоретические знания на практике. На организацию 51 рабочего места, где проходят и будут проходить стажировки люди, имеющие инвалидность, и выплаты зарплат и доплат в 2017 году выделено 5 миллионов рублей.

Наталья Ламбоцкая

Справка

В соответствии с Распоряжением Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга № 66-р от 15.04.2015 «О рекомендациях по организации стажировок для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» городской Центр занятости населения направляет таких соискателей на стажировки, чтобы они могли закрепить на практике теоретические знания, полученные в образовательном учреждении, и формировали умения и навыки выполнения профессиональных обязанностей. При направлении граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы (ИТПР), приоритет отдается инвалидам.