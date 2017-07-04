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04.07.2017 17:06

Вице-губернатору Петербурга внесли представление из-за нарушений в детских санаториях

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина получила представление от городской прокуратуры после проверки детских санаториев. Такой же документ изготовлен на имя семи главных врачей этих учреждений.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 4 июля, проверка прошла в санаториях «Березка», «Костер», «Жемчужина», «Малютка», «Звездочка» и туберкулезном санатории «Петродворец». Кое-где обнаружили нарушения в сфере безопасности: не было видеокамер, освещения, но зато нашлись дырки в заборах. Есть проблемы и непосредственно с процессом оздоровления — в «Березке» у ряда специалистов нет медицинских лицензий, а в «Костре» и соответствующего опыта — например, медсестры без подготовки занимаются с детьми физиотерапией.

Не нашлось у санаториев лицензий и на образовательную деятельность по ряду программ. Многочисленные нарушения выявили проверяющие на кухнях — начиная с неправильно помытой посуды и заканчивая протухшей едой. Претензии есть и к сайтам учреждений — где-то не хватает информации, а где-то ее, наоборот, чересчур много. В той же «Березке» не заблокирован доступ к порталам, которые могут нанести вред развитию несовершеннолетних.

По результатам проверки представления получили вице-губернатор, курирующая область здравоохранения, и главврачи санаториев, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, опротестованы 6 локальных актов учреждений и подан иск в суд об обязании установить камеры видеонаблюдения.


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