Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет

Россия и Китай предлагают Северной Корее объявить мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом говорится в совместном заявлении МИД России и Китая, опубликованном 4 июля на сайте российского ведомства.

«Стороны предлагают КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея, соответственно, воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений», — отмечается в документе.

Также страны призывают всех участников конфликта отказаться от агрессии и прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Стороны выражают поддержку тому, чтобы Север и Юг Корейского полуострова вели диалог и консультации, проявляли друг к другу благожелательность, улучшали отношения, осуществляли сотрудничество в деле мирного урегулирования и играли должную роль в разрядке ситуации на Корейском полуострове», — говорится в совместном заявлении.

Утром 4 июля Северная Корея вновь провела ракетные испытания, назвав их успешными.