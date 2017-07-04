Одного из фигурантов дела Немцова проверяют за неуважение к суду

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку в отношении одного из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова, Тамерлана Эскерханова, за неуважение к суду. Об этом ТАСС 4 июля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Проверка проводится в отношении Эскерханова по ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) после его оскорбительных высказываний в суде в отношении представителя следствия», — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что Эскерханов, выступая перед присяжными в суде, нецензурно оскорбил представителя СК. Агентство отмечает, что во время заседания во вторник, 4 июля, судья Юрий Житников подтвердил, что «после заявления одного из подсудимых следственные органы проводят проверку». При этом деталей он не уточнил.

По данным агентства, если в отношении Эскерханова будет возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или обязательных работ на срок до 480 часов.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Следствие считает, что это заказное убийство. Его организатор Руслан Мухудинов был объявлен в розыск. По версии следствия, киллером являлся Заур Дадаев. Тамерлан Эскерханов, а также еще два фигуранта дела помогли убийцам скрыться с места преступления.