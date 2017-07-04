На Украине задержан грабитель банков, оставлявший кассирам шоколадки

На Украине полиция задержала серийного грабителя банков, который оставлял после ограблений шоколад или конфеты для кассиров, передает 4 июля «112 Украина».

Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, полиция разыскивала мужчину 1,5 года. Грабителем оказался мужчина 1967 года рождения. «Он совершил больше 30 преступлений и не только в Киеве. Мы на теперешнее время обоснованно доказываем совершение 14 разбойных нападений на протяжении 10 лет, по которым собраны доказательства и по которым после проведения первоочередных следственных действий преступнику сообщат о подозрении», — заявил Крищенко.

Отмечается, что грабитель преимущественно выбирал банки без охраны, действовал очень осмотрительно, предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо шляпами и очками. Во время допроса грабитель объяснил, что проводил «экспроприацию и грабил награбленное». Также он заявил, что часть средств он тратил на благотворительность, часть на себя – на приведение в порядок своего дома.