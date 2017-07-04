В проблемах Европейского Университета виновата бюрократия

04.07.2017 19:28

Европейский Университет будет работать в Санкт-Петербурге, даже если покинет историческое здание на Гагаринской улице.

Об этом в эфире [Фонтанка.Офис] рассказал вступивший в должность ректор Европейского Университета Николай Вахтин. О связи проблем ВУЗа, который уже потерял лицензию и почти потерял здание, с фамилией «Медведев» (так утверждал оппозиционер Алексей Навальный) Николаю Вахтину не известно. «Слухи не комментирую», – сказал новый ректор Европейского университета. В то же время он назвал источником бед одного из первых негосударственных ВУЗов страны рост традиционалистских настроений и бюрократию.