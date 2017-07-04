Тела всех 14 погибших в ДТП в Татарстане идентифицированы

Установлены личности всех погибших в результате ДТП с грузовиком и автобусом в Татарстане, сообщает 4 июля управление МВД по региону.

«Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Татарстан, привлеченные к работе следственной группы, на протяжении двух с половиной дней с момента трагедии проводили геномные экспертизы по установлению личностей всех 14 погибших. В настоящий момент тела всех идентифицированы», — говорится в сообщении.

Авария произошла 2 июля на автодороге Альметьевск – Заинск. Автобус, перевозивший 29 человек, столкнулся с грузовиком. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. Погибли 14 человек.

Возбуждено уголовное дело. Водители обоих транспортных средств задержаны.