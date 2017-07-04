Сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам комментировать записи

Сообщества во «ВКонтакте» получили возможность комментировать записи на личных страницах и в других группах. Об этом сообщила 4 июля пресс-служба соцсети.

Теперь для ответа не требуется использовать личную страницу, так как администраторы сообществ смогут оставлять комментарии от его имени. «Компании могут оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Новая функция доступна в мобильной и полной версиях сайта, а также в мобильных приложениях.