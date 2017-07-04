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04.07.2017 16:23
11 Комментариев

Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму

Суд Ялты рассмотрит дело о гибели посетителей бара, построенного петербургскими рестораторами. Обвинение предъявлено многолетнему партнеру Ginza Project - дизайнеру Михаилу Орлову.
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Коллаж/©PressFoto/Pressmaster/cdivizia

Открытый в Ялте на средства известного петербургского инвестора Михаила Жарницкого и по проекту не менее статусного дизайнера Михаила Орлова ресторан «Barfly» совершил революцию в культуре отдыха. Через три месяца в нем погибли два человека. Уголовное дело рассекретило тонкости российского бизнеса в эпоху Крымской весны.

Ялтинский городской суд 12 июля приступит к рассмотрению дела о гибели двух крымчан в ресторане «Barfly». 27-летний Артем Новиков и 22-летний Юрий Мироненко получили поражение током.

Трагедия случилась в ночь на 23 августа 2014 года. Гостей заводил Dj Конь, по паспорту Алексей Кононов. Он приятельствовал с Новиковым и разрешил танцевать рядом с собой на импровизированной сцене, сложенной из шести деревянных палет и листа ДВП. Мироненко присоединился. Диджей вспоминал:

«Артем поднялся с литровой бутылкой виски, чтобы поддержать меня, выразить восхищение моей музыкой. Юрий также подошел к нему, чтобы выразить восхищение атмосферой данного мероприятия».

По свидетельствам очевидцев, колонки были липкими от алкоголя, Новиков постоянно прихлебывал Jack Daniels, «при этом его танец был пьяным, человек раскачивался». Сцена оказалась Артему тесной, он соскользнул и наступил левой ногой на световой прибор – софит. Мужчину затрусило током. Мироненко бросился на помощь, схватил товарища и тоже получил смертельный разряд.

Экспертиза показала, что на софите-убийце стандартную вилку неизвестный заменил на вилку без заземляющего контакта, и провод заземления был объединен с штепсельным контактом. Отчего появлялась возможность подачи фазного напряжения на корпус софита.

Расположение жертв перед трагедией
Расположение жертв перед трагедией
из материало уголовного дела

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Следственный комитет Ялты разбирался с делом целый год. Пониманию ситуации мешали особенности российского бизнеса в присоединенном Крыму.

«BarFly» открыли на пляже гостиницы «Ялта-Интурист» 31 мая 2014 года. Его идейным вдохновителем считается Михаил Орлов. Ресторанным бизнесом занимается с 1993-го, заработал репутацию успешного дизайнера. К нему в очередь на интервью выстраиваются гастроСМИ. Орлов участвовал в создании ресторанов Ginza Project «Мари Vanna», «На речке», «BarAnka», «Гинза», ночного клуба «Арена», знакового для петербургского бомонда заведения «Онегин». Для группы ZimaLeto он разработал проект ресторана «Гастроном».
Как вспоминает дизайнер, в Ялту он приехал через десять дней после присоединения Крыма к России. Выбрал место под ресторан, начал поиски инвесторов.

«Некоторые мне отказывали. Опасались санкций, так как имели рестораны за границей, – поясняет он. – Согласился Михаил Жарницкий. Договоренность носила джентльменский характер и не была оформлена юридически».

Орлов брался спроектировать и раскрутить ресторан при условии, что получит 20% прибыли после выхода «Barfly» в плюс.

Жарницкий возглавляет в Петербурге Городскую инновационно-лизинговую компанию (ГИЛК, уставный капитал – 350 млн рублей). За двадцать лет она реализовала полторы сотни сделок финансового лизинга на 11 млрд рублей. Интересующие отрасли – телекоммуникации, строительство, железнодорожные перевозки, общественное питание, ЖКХ. Услугами ГИЛК пользуются многие петербургские рестораторы. Компания на свои или заемные средства закупает оборудование, заведение открывается, приобретенная «начинка» сдается ресторатору в лизинг и постепенно им выкупается.

В случае с «Barfly» эта схема была не нужна. По воспоминаниям Михаила Жарницкого, он инвестировал в ялтинский ресторан 7 – 8 млн рублей. Деньги отправлялись в Крым наличными, так как российская банковская система еще не работала. Оформить «Barfly» было решено на петербургское ООО «Фрэш». Его учредили Жарницкий, компаньон по ГИЛК Сергей Васильев, еще один ресторатор, Александр Галиев (широкой публике известен по уголовному делу об инвестициях в «Барашки» на Сенной), и Михаил Чухарев, который одновременно являлся и гендиректором.

Представителем «Фрэша» по доверенности в Крыму с функциями директора стал еще один петербуржец, Александр Федоров, работавший в ресторанной сфере с 2006 года. Прошел путь от официанта до администратора «Tony’s kitchen», и переезд в Ялту он рассматривал как карьерный рост.

Легализовать ресторан Федоров не смог. Он уверяет, что обил пороги всех разрешительных инстанций, но чиновники волокитили его просьбы, ссылаясь на временное отсутствие процедуры налогообложения по российским стандартам в связи с переходным периодом. Лицензию на розничную торговлю алкоголем тоже получить не удалось.

Судя по показаниям Федорова, на скорейшем открытии «Barfly» настаивал Орлов, так как деньги в ресторан уже вложены.

Михаил Жарницкий утверждал, что интерес к ресторану потерял еще за месяц до трагедии. После неудачи с записью имущества на «Фрэш» он «решил забыть о расходах, списать их и прекратить какую-либо деятельность, направленную на юридическое оформление бара».

Михаил Орлов не отрицает, что идея создания «Barfly» принадлежит ему, и он же принимал непосредственное участие в строительстве и раскрутке. Но юридической части он не касался, отвечал только за художественную. Советы по найму персонала и другим оргвопросам действительно давал, на правах более опытного коллеги.

В материалах дела нет ни одного (кроме показаний) документа с подписью Орлова. Договор аренды пляжа с отелем «Ялта-Интурист» заключал Федоров как представитель «Фрэша», он же арендовал музыкальное оборудование, в том числе софиты. На вопрос, назначалось ли в ресторане ответственное за электрохозяйство лицо, Федоров ответил отрицательно, так как «серьезных действий, связанных с работой электрооборудования, не было, кто из работников бара разбирался в технике, мне неизвестно, я точно в ней не разбираюсь».

Дело о гибели посетителей «Barfly» направляется в Ялтинский суд уже второй раз. Изначально вина была возложена только на Михаила Орлова. Дизайнер так прочно ассоциировался у СК с рестораном, что, по мнению следствия, именно он должен был уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности и получать лицензию на розничную торговлю алкоголем и назначать ответственного за электрохозяйство. И суд даже признал Орлова виновным и приговорил его к трем годам общего режима. Верховный суд Крыма (ВС) отменил это решение как незаконное, отметив, что следствие так и не установило, в чем именно выразилось оказание небезопасных услуг, каким образом Орлов создал реальную опасность, какие именно действия носили умышленный характер. ВС рекомендовал Следственному комитету заново присмотреться к роли Михаила Жарницкого, Михаила Чухарева, Александра Федорова.

Следствие и во второй попытке предъявило обвинение Орлову и добавило Федорова с формулировкой:

«Вступили в преступный сговор, заранее договорились о совершении преступлении – оказании небезопасных услуг. Орлов руководил всем процессом как фактический директор, Федоров – фактически исполнительный директор».

Из Крыма дизайнер не уехал. По его проектам открыты несколько заведений. «Barfly», ставший в свое время сверхпопулярным среди крымчан, после трагедии исчез с ресторанной карты полуострова. На его месте находится бар «Чайка».

Иных причастных к «Barfly» бизнесменов тоже ждет поездка в Крым. Жарницкий, Галиев, Чухарев заявлены свидетелями обвинения.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (11)
rybalka
4 июля 2017 г. 17:20
obliteration: Как зачем — а шоб булО...))
rybalka
4 июля 2017 г. 17:19
Proletariy: Затрусило... и всё перетраяхивало, перетраяхивало... ))
Батарейкин
4 июля 2017 г. 17:17
hurien: в огороде бузина......
Батарейкин
4 июля 2017 г. 17:16
obliteration: ну надо же хоть 1 статью в день размещать про то, как всё плохо в стране/Крыму/СПб/ЛО итд. Иначе не поймут и сотрут из избранного ссылку на Фъ
nuga
4 июля 2017 г. 17:15
Похоже всю компанию неумех затрусило,включая косноязычного автора статьи!
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