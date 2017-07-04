В дипмиссии США назвали сроки ухода Теффта с должности посла в России

Заместитель главы американской дипломатической миссии в России Линн Трейси заявила 4 июля, что посол США в Москве Джон Теффт покинет свой пост осенью, передает РИА Новости.

«Сейчас сложный период между странами, но мне посчастливилось работать рядом с послом Теффтом, и я каждый раз видела непревзойденного профессионала, который пытался наладить понимание между Россией и США», — сказала она.

Она также отметила, что Мэриэлла Теффт получила благодарственное письма от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Сам Теффт заявил, что будет скучать по своим друзьям в России, и попрощался по-русски.