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04.07.2017 16:00

Россия поздравила США с Днем независимости телеграммой

Российская сторона направила в Вашингтон поздравления в связи с Днем независимости США, заявил 4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Поздравили. Телеграммой», — сказал он.

День независимости празднуется в США 4 июля.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон с небольшим опозданием поздравил россиян с национальным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня. Текст поздравления был опубликован на сайте госдепартамента 15 июня.

Источник: РИА Новости


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