Россия поздравила США с Днем независимости телеграммой
Российская сторона направила в Вашингтон поздравления в связи с Днем независимости США, заявил 4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Поздравили. Телеграммой», — сказал он.
День независимости празднуется в США 4 июля.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон с небольшим опозданием поздравил россиян с национальным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня. Текст поздравления был опубликован на сайте госдепартамента 15 июня.
Источник: РИА Новости