Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко во время визита в Киргизию присоединилась к танцу, который делегации демонстрировали дети в пансионате на берегу озера Иссык-Куль.

Танцевальный флэшмоб прошел во время культурно-образовательного форума «Дети содружества» 4 июля. Видео появилось на портале "Sputnik Кыргызстан". Вероятно, выступление молодежи показалось главе Совета Федерации настолько зажигательным, что она не устояла и пустилась в пляс. Другие участники делегации, среди которых был и глава киргизского парламента Чыныбай Турсунбеков, лишь слегка притоптывали в такт, тогда как Матвиенко повторяла практически каждое движение танцующих.

Отметим, что спикер регулярно интересуется интерактивными развлечениями — в конце июня на выставке Северной Осетии в Москве она пообщалась с роботом Аланчиком и даже погладила его папаху.