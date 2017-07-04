Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Жилой микрорайон в Мурино развивается стремительно. Все больше и больше людей приобретают в этом районе жилье, переезжают сюда целыми семьями. Теперь их жизнь станет еще комфортнее: на базе общеобразовательной школы №1 появился детский футбольный клуб «Лига Арсенал».

«Лига Арсенал» – это первый и пока единственный спортивный клуб в Мурино. Создан он при поддержке группы компаний «Арсенал-Недвижимость», силами которой на бульваре Менделеева была построена и общеобразовательная школа. Теперь при ней функционирует футбольная секция, куда жители расположенных поблизости домов с удовольствием отдают своих детей.

В команде тренируются мальчишки от 4 лет и старше. В силу совсем еще юного возраста занимаются они, в первую очередь, общей физической подготовкой, но, разумеется, с элементами футбола. Это, в свою очередь, не исключает того, что кто-то из воспитанников детской клуба в будущем сможет поступить в СДЮСШОР «Зенит» или в футбольную академию. Все зависит от настойчивости и желания.

Немаловажно также и то обстоятельство, что развитию клуба содействует заслуженный тренер России Виктор Виноградов. Для тех, кто не в курсе, поясним, что одним из самых известных его воспитанников является футболист Андрей Аршавин, который своей игрой за «Зенит» и сборную страны навсегда вписал собственное имя в историю отечественного футбола.

Непосредственно с ребятами занимаются молодые специалисты, для которых это дело – настоящий профессиональный вызов. Стоит сказать, что и старший тренер команды «Лига Арсенал» Вадим Громенко-Белов, и тренер команды по физподготовке Юлия Захарова справляются с этим вызовом на сто процентов. «Они нашли подход к нашим детям», «Благодаря их работе мальчишки открыли для себя не только мир футбола, но и спорта в целом», «Таких наставников еще поискать», – родители не скупятся на благодарности в адрес тренерского штаба.

Уже сейчас очевидно, что мальчишки тренируются с удовольствием. Они полностью вовлечены в процесс, с азартом и недетской самоотдачей выполняют все команды тренера, и, по словам счастливых родителей, с нетерпением ждут каждой тренировки.

«Мы содействуем активному образу жизни, развитию детей в спорте, даем возможность молодым тренерам развиваться и получать опыт», – рассказывает генеральный директор ГК «Арсенал-Недвижимость» Станислав Данелян.

Разумеется, создание при школе спортивной секции – это прекрасное начинание не только в плане физического развития детей и воспитания в них характера, силы воли, дисциплинированности. Люди покупают квартиры и в праве рассчитывать на развитую инфраструктуру, а это не только дороги, парковки и торговые центры. К счастью, застройщик одинаково ответственно относится и к строительству жилья, и к созданию комфортной среды проживания. И появление в Мурино детского футбольного клуба яркое тому подтверждение.

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