МЧС предупредило о граде и сильном ветре в Москве

В Москве 4 июля ожидается град, сообщили в ГУ МЧС по городу, передает агентство городских новостей «Москва».

«В ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 12–17 м/с», — сообщили в министерстве.

Жителям столицы рекомендуется по возможности не выходить на улицу, закрыть и не находиться вблизи окон, не пользоваться электроприборами в связи с сильными молниями.