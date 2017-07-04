Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»

Еще
17:47 04.07.2017
Пришлите свою новость!
17:43
Ушедшие из баскетбольного «Зенита» Спиридонов и Антонова вернулись обратно
17:38
На КАДе машина легла на крышу
17:32
Полицейского из Парголово подозревают в халатности и взятке
17:25
Петербургские работодатели готовятся к приему электронных больничных
17:20
Луческу: Манчини любит тратить на игроков огромные суммы
17:11
Финляндия выкупила у России здание на Большой Конюшенной
17:06
Вице-губернатору Петербурга внесли представление из-за нарушений в детских санаториях
17:05
«Зенит» перебил предложение «Ромы» по защитнику «Эстудиантеса» Фойту
17:00
В Чечне подняли по учебной тревоге тысячу мотострелков
16:50
Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет
16:42
Одного из фигурантов дела Немцова проверяют за неуважение к суду
16:35
На Украине задержан грабитель банков, оставлявший кассирам шоколадки
16:29
Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля
16:21
Тела всех 14 погибших в ДТП в Татарстане идентифицированы
16:15
Сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам комментировать записи
16:07
В дипмиссии США назвали сроки ухода Теффта с должности посла в России
16:00
Россия поздравила США с Днем независимости телеграммой
15:49
МЧС предупредило о граде и сильном ветре в Москве
15:43
В Петербурге сантехника и агентов по недвижимости приговорили к 9 годам за махинации с жильем
15:28
На плавучей атомной станции "Академик Ломоносов" в Петербурге тушили аккумуляторы
15:27
Прокуратура вступилась за пассажиров Bulgaria Air, но только в Москве
15:18
В КНР заработают телеканал «Катюша» и китайский КВН
15:11
Бегство следователя на «Порше» после наезда на пенсионерку попало на видео
15:05
Панкевич сохранил пост главы горизбиркома Петербурга
15:03
Скончалась жена и соратник Алексея Германа Светлана Кармалита
14:51
Демонстрация против высылки нелегалов в аэропорту Хельсинки закончилась задержаниями
14:45
«Бриллиантовая рука» по-петербургски: мужчина спрятал в гипсе наркотики
14:44
Русский академический фонд предлагает освобождать "краснодипломников" от армии в обмен на ограничение выезда за границу
14:40
Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек
14:35
РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»
14:28
Женщина серьезно пострадала в ДТП на КАД
14:18
Назван срок начала поставки газа по «Силе Сибири» в Китай
14:11
Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина»
14:05
Смольный одобрил проект скоростного трамвая до Шушар и Колпино
14:00
В Петербурге СК проводит обыск у производителя БАДов от импотенции
13:54
В подвале на Пулковской нашли труп самого приличного бездомного
13:48
Кремль назвал дату встречи Путина и Трампа
13:41
На конфискованном ФСБ финском историческом судне были водолазы
13:35
Эксперты: В центр Петербурга вернулся "ресторанный бум"
13:32
Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска
13:15
В РЖД откроют продажу билетов за 120 суток до даты поездки
13:09
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
13:05
Hyundai увеличила продажи в России на 10% по итогам первого полугодия
12:58
На Трамвайном из окна выпала женщина
12:47
СКР проверит информацию о радиоактивной пушке в парке Архангельска
12:35
Ford Sollers повысит зарплаты сотрудникам завода во Всеволожске
12:25
Убийца ингушского журналиста Кокурхоева получил 8,5 лет колонии
12:19
«Зенит» нашел замену Маноласу в «Интере»
12:11
Комитет Госдумы утвердил текст присяги для вступления в гражданство
12:05
За полгода Петербург недосчитался трех тысяч новорожденных
11:57
Роман Ротенберг: Кузнецов может перейти в СКА, ведь в НХЛ возможен локаут
11:53
Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингам
11:46
600 миллионов потратила Россия на бесплатные поезда для болельщиков Кубка конфедераций
11:44
Финн, купивший девственность 16-летней за 200 евро, получил условный срок
11:35
СМИ: Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию
11:29
«Зенит» предлагает «Торино» 7-8 млн евро за защитника Бонифаци
11:25
"Красивый Петербург" запускает кампанию против "заборизации"
11:20
ВЦИОМ: 90% россиян жить за рубежом не желает
11:00
ГИБДД прокомментировала выдачу госномеров серии Х...ЕР
10:57
В Госдуме подтвердили возможность увеличения размера невыездной задолженности
10:51
В Подмосковье нашли уши человека в мангале
10:48
В Петербурге снова откладывается ввод в эксплуатацию бывшей МСЧ-144
10:42
Украина оценила прямые убытки от конфликта в Донбассе в $50 млрд
10:37
Германия обвинила РФ и Китай в шпионской активности накануне саммита G20
10:31
Начало июля в Финляндии больше похоже на осень
10:25
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
10:19
Дамы в шляпах заработали полмиллиона на доверчивости 87-летней петербурженки
10:13
В Кировске пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом, пострадали люди
10:07
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
04.07.2017 15:45

Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»

Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»
Банк «Санкт-Петербург»

В Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций.

Лауреатами премии становятся компании финансового сектора, показавшие выдающиеся результаты отраслевой деятельности. Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом в знаковой номинации «Digital-банк года» за достижения в сфере развития экосреды онлайн-банкинга.

Награду вручали финансовый омбудсмен Павел Медведев, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и первый вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Алина Ветрова.

От имени Банка «Санкт-Петербург» награду получили представители Диджитал Департамента Банка – вице-президент Александр Рыбаков и директор по digital-продуктам Владимир Китляр.

«Дигитализация финансов стала модной темой для обсуждений, но далеко не всегда банкам удается добиться в этой сфере реальных результатов и определить для своей бизнес-модели правильный фокус, – комментирует вице-президент Банка «Санкет-Петербург» Александр Рыбаков. – Команде банка, отвечающей за развитие digital-направления, удалось поставить на поток создание сбалансированных решений, которые благодаря изобретательскому подходу находят активный отклик у клиентов, а также позволяют банку получить финансовую отдачу от дигитализации клиентского опыта и способствуют развитию отрасли».

Общественная премия «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг. Она стимулирует усилия профессионального сообщества по цивилизованному развитию национальной финансовой системы и экономики страны, утверждает высокие стандарты деловой этики и коммуникации в финансовом секторе.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург»
04.07.2017 15:45

Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»

В Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.06.2017 12:43

Digital-продукты Банка «Санкт-Петербург» получили престижную премию

Торжественная церемония награждения лауреатов VIII ежегодной национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания» прошла в Сочи.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18

Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»

Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Доллар поднялся выше 60 рублей
СМИ: Деньги Сбербанка будут летать над городами на дронах
Курс доллара превысил 59 рублей
В Челябинской области кредитор со слезами прощал набравших микрозаймы клиентов
Минфин не видит в повышении ставки ФРС риска для экономики РФ и рубля
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
С начала года Банк "Санкт-Петербург" идет на рекордные показатели
Криптовалюта бьет рекорды
Евро упал на рубль и 10 копеек
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Как намыть криптовалюту
ФОРА-БАНК отмечает юбилей массово и спортивно
Халява, вкладчик!
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Команда Plan X Adventure Team/Предоставлено организаторами

Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска

81-летний немец доехал до Петербурга на тракторе

Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург»
04.07.2017 15:45
Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»
В Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.06.2017 12:43
Digital-продукты Банка «Санкт-Петербург» получили престижную премию
Торжественная церемония награждения лауреатов VIII ежегодной национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания» прошла в Сочи.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
13.06.2017 18:33
На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34
В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.