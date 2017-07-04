В Петербурге сантехника и агентов по недвижимости приговорили к 9 годам за махинации с жильем

Сантехник Антон Сетько и два агента по недвижимости, Наталья и Антон Демидовы, получили реальные сроки и обязанность заплатить 10 млн рублей за мошенничество с квартирами во Всеволожском районе Ленинградской области.

Красногвардейский районный суд Петербурга 4 июля вынес приговор троим фигурантам дела о мошенничестве в отношении десятка желающих купить квартиру. Как сообщает пресс-служба горсуда, все трое были признаны виновными. Сетько получил 3 года колонии общего режима, Наталья Демидова – 3,5 года, Антон Демидов – 2,5 года.

Как стало известно «Фонтанке», два агента вместе с сантехником представлялись работниками ЖСК «Инвест-Строй», заключали договоры паевых взносов на строительство многоквартирного дома на территории МО «Мурманское сельское поселение». Для большей убедительности вели активную рекламную деятельность. Кроме того, сантехник с агентами проводили для своих клиентов консультации по купле-продаже квартир. Они же показывали карты участка местности под застройку и изображения будущего жилого дома. При этом никто из троицы не имел возможности строить недвижимость и не собирался это делать.

Помимо реальных сроков злоумышленников приговорили к выплате материального ущерба – 10,5 млн рублей. До исполнения приговора их имущество остается под арестом – «БМВ» и земельный участок в СНТ «Изыскатель» Демидовой, «Фольксваген Пассат» Демидова и 145 тысяч рублей в Альфа-банке.