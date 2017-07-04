Прокуратура вступилась за пассажиров Bulgaria Air, но только в Москве

Непунктуальность болгарской авиакомпании и вынужденные «дежурства» пассажиров в аэропорту заинтересовали транспортную прокуратуру. Пока только в Москве.

Как сообщает 4 июля Генеральная прокуратура России, с 30 июня по 3 июля в Шереметьево опоздали двадцать рейсов Bulgaria Air. Ещё пару рейсов пассажиры ждут во вторник. Между тем, как отметил надзорный орган, права вынужденно просиживающих в аэропорту туристов соблюдаются не всегда, и они не получают необходимые в таких случаях услуги.

Материалы о нарушениях уже собирают сотрудники московской транспортной прокуратуры. По результатам проверки в отношении перевозчика примут процессуальное решение.

Последние проблемы с вылетами авиакомпания Bulgaria Air объяснила московской супергрозой. Перевозчик предложил своим пассажирам сдать билеты, а на полученные деньги купить новые у других компаний.

Напомним, в июне Bulgaria Air перехватила эстафету массовых задержек чартерных рейсов у «ВИМ-авиа». Петербургские туристы ждут вылетов на болгарские курорты в среднем по полдня. Время посадки регулярно переносят по нескольку раз без уточнения причин, еду и напитки люди не получают.