На плавучей атомной станции "Академик Ломоносов" в Петербурге тушили аккумуляторы

На судостроительном предприятии Петербурга, выпускающем оборудование для атомных станций, произошло короткое замыкание на достроечной набережной. Впрочем, на самом Балтийском заводе уверяют, что было лишь задымление, а сотрудники МЧС приезжали вхолостую.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о ЧП на 27-й линии Васильевского острова, 2, где расположен Балтийский завод, поступило в дежурную службу ведомства 4 июля в 14.15. Возгоранию на строящейся плавучей станции «Академик Ломоносов» автоматически был присвоен 2-й повышенный номер сложности. По прибытии на место выяснилось, что в помещении для резервных дизельгенераторов в результате короткого замыкания плавятся 8 аккумуляторов на площади 3 квадратных метра. В 14.52 инцидент был локализован.

В пресс-службе завода нашего корреспондента заверили, что возгорания не было: речь идет о задымлении на одной из площадок, с которым сотрудники справились сами до приезда пожарных.