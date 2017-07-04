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04.07.2017 15:28
8 Комментариев

На плавучей атомной станции "Академик Ломоносов" в Петербурге тушили аккумуляторы

На судостроительном предприятии Петербурга, выпускающем оборудование для атомных станций, произошло короткое замыкание на достроечной набережной. Впрочем, на самом Балтийском заводе уверяют, что было лишь задымление, а сотрудники МЧС приезжали вхолостую.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о ЧП на 27-й линии Васильевского острова, 2, где расположен Балтийский завод, поступило в дежурную службу ведомства 4 июля в 14.15. Возгоранию на строящейся плавучей станции «Академик Ломоносов» автоматически был присвоен 2-й повышенный номер сложности. По прибытии на место выяснилось, что в помещении для резервных дизельгенераторов в результате короткого замыкания плавятся 8 аккумуляторов на площади 3 квадратных метра. В 14.52 инцидент был локализован.

В пресс-службе завода нашего корреспондента заверили, что возгорания не было: речь идет о задымлении на одной из площадок, с которым сотрудники справились сами до приезда пожарных.

Справка:

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» является головным проектом 20870 серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, которые создаются на основе энергетической установки арктических атомных ледоколов. Строительство первой в мире ПАТЭС ведет Балтийский завод. Водоизмещение станции 21500 тонн. Длина 144 метра, ширина 30 метров, высота борта 10 метров, осадка 5,6 метра. Экипаж 69 человек.

ПАТЭС не оборудована собственными двигателями, поэтому для ее транспортировки необходим буксир.

Станция оснащена двумя модифицированными двигателями KLT-40, которые способны вырабатывать энергию, достаточную для города с населением 200 тыс. человек.

ПАТЭС может использоваться в качестве опреснителя, вырабатывая до 240 тыс. кубометров воды ежедневно.

Закладка блока «Академика Ломоносова» состоялась 15 апреля 2007 года в Северодвинске.

1 июля 2016 года начались швартовные испытания на Балтийском заводе, которые должны завершить к 30 октября этого года Головной плавучий энергблок «Академика Ломоносова» строится для плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певек Чукотского автономного округа. Плановый срок завершения строительства и готовности ПЭБ к буксировке на место базирования – конец 2017 года. В сентябре 2019 года «Росэнергоатом» планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, а осенью 2019 года – начать испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.


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комментарии пользователей (8)
nick191
4 июля 2017 г. 17:43
житель города П.:
Меня напрягает
У меня во дворе "мусорка" стоит. Какая-то ... самка собаки ее подожгла. Таки, ко мне на 16 этаж вонь долетела. Вот это меня напрягает.
житель города П.
4 июля 2017 г. 17:14
Алия Нестерова:
после того как новость опровергли
А что воодушевляющего что на строящейся прямо в городе плавучей атомной станции вот такая фигня творится: в помещении для резервных дизельгенераторов в результате короткого замыкания плавятся 8 аккумуляторов
Алия Нестерова
4 июля 2017 г. 17:12
chernousova: а теперь расскажите нам про "общий уровень культуры", после того как новость опровергли? Народ, конечно, у нас впечатлительный, только бы красный словцом блеснуть!
житель города П.
4 июля 2017 г. 17:03
Меня напрягает, что в городе, в километре от моего дома строят плавучую атомную станцию. Вот честно.
nick191
4 июля 2017 г. 16:52
chernousova: Ващета, не "В" стенде, а "на"..., мадам. Таки, "скока дней", по Вашему, надо, и скока дней "было"?
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