В КНР заработают телеканал «Катюша» и китайский КВН

Первый российский телеканал «Катюша» начнет вещание в КНР в 2017 году. Соглашение о запуске телеканала подписали Первый канал и Центральное телевидение Китая (CCTV) на Третьем форуме СМИ России и Китая, сообщает 4 июля РБК.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пояснил, что вещание будет осуществляться на русском языке с китайскими субтитрами. Он рассказал, что выбор названия телеканала не был случайным, так как «для нескольких поколений китайцев» слово «Катюша» «неразрывно связано не только с песней, но и с образом самой России», сообщают РИА Новости.

Новый телеканал будет транслировать программы о науке, культуре, искусстве и фильмы о российской природе. «Расскажем о нашей истории, о выдающихся соотечественниках», – уточнил Эрнст.

По его словам, в сетку вещания «Катюши» планируют включить развлекательные передачи, наподобие «Ледникового периода», а также музыкальные программы, в том числе концерты российских исполнителей.

Гендиректор Первого канала также поделился планами о создании «китайского КВН». «Сейчас пытаемся сделать вариант китайского КВН, попробовать сделать несколько китайских команд и поработать в жанре КВН, чтобы это был оригинальный продукт», – сказал он, отметив, что российские участники «Клуба веселых и находчивых» готовы поучаствовать в переводе выпусков программы на китайский.

Кроме того, на новом телеканале запланированы трансляции детских развлекательных передач, таких как «Пора в космос!», над которой Первый канал работает в сотрудничестве с «Роскосмосом».