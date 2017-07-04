Панкевич сохранил пост главы горизбиркома Петербурга

Виктор Панкевич избран главой нового состава избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", на первом заседании горизбиркома 4 июля его кандидатуру поддержали единогласно.

Глава ЦИК Элла Памфилова, участвовавшая в мероприятии посредством видеоконференцсвязи, отметила работу Панкевича в роли председателя предыдущего состава ГИКа. "Очень тактичный и негромкий человек. Все время, что я его знаю, шёл к цели улучшения выборной системы", – сообщила она.

Секретарём горизбиркома также единогласно избрана Марина Жданова, ранее занимавшая этот пост в предыдущем созыве.

Заместителем главы стала бывший руководитель территориального избиркома Петроградского района Алла Егорова. Кандидатуру предложил Виктор Панкевич, назвав ее опытным человеком. Ранее "Фонтанка" отмечала, что в округе Егоровой "Единая Россия" стабильно набирала более 80 процентов на выборах.

Напомним, губернатор Петербурга и Законодательное собрание сформировали новый состав избирательной комиссии. Она обновилась больше чем наполовину. Как заметила Элла Памфилова, в новом ГИКе наблюдается гендерное равенство, средний возраст участников комиссии – 46 лет.