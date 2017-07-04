Русский академический фонд предлагает освобождать "краснодипломников" от армии в обмен на ограничение выезда за границу

Русский академический фонд, который возглавляет, предположительно, двоюродный племянник президента России Роман Путин, предложил ограничить выезд за границу некоторым категориям выпускников вузов, сообщает 4 июля Znak.com. Эксперты фонда обеспокоены тем, что молодые специалисты предпочитают массово покидать страну, из-за этого страдает экономика РФ.

В письме на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, которое цитирует СМИ, фонд предложил давать отсрочку от армии до 27 лет для молодых людей, которые окончили вуз с красным дипломом, либо продолжили учиться в госвузах, либо учатся заочно и при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России — до 27 лет.

Одновременно фонд предлагает ограничить для тех, кто воспользовался этим правом, выезд за границу.

«В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом российская государственная статистика показывает, что за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции. <…> Сегодня статистические показатели преуменьшают реальный отток населения, так как многие не уведомляют государство о продолжительности своего отъезда, вследствие чего сложно понять, отправляется человек на продолжительный отдых или навсегда покидает страну», — сказано в обращении фонда.

Особенно беспокоит фонд резкое увеличение числа россиян, которые участвуют в розыгрыше грин-карты, которая позволяет уехать в США, — в 2015 году более 265 тыс. участников программы были из России.

По мнению представителей фонда, массовый отъезд молодых специалистов из России причиняет «невосполнимый ущерб российской экономике», поэтому выезд хотя бы для некоторых категорий молодых людей предлагается ограничить.