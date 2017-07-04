«Бриллиантовая рука» по-петербургски: мужчина спрятал в гипсе наркотики

Житель Петербурга почерпнул идею преступного замысла в отечественном кинематографе: так же, как герой Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука», свой ценный груз — 3 грамма наркотиков — он пытался пронести в гипсе.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, 25-летнего молодого человека отправили на досмотр в аэропорту Пулково 3 июля. Подозрительным показался гипс на кисти правой руки. И не зря: как оказалось, он скрывал не только травмированную конечность, но и два пакетика с психотропным веществом, общим весом более трех граммов. И если для киношного Семён Семёныча все закончилось поездкой к морю, то для его петербургского «последователя» — ночевкой в камере.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.