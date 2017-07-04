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04.07.2017 14:40

Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек

После четырех лет переговоров в Санкт-Петербурге появится первый в городе фирменный магазин игрушек американской компании.

Впервые о планах Disney открыть магазин в России стало известно в конце 2013 года. Ожидалось, что экспансия не ограничится только игрушками — планировалось, что на рынок выйдет и сеть Disney Style, специализирующаяся на одежде с изображением героев популярных мультфильмов. Однако кризисные явления заставили американцев на время отказаться от своих планов.

Спустя четыре года компания заявила, что теперь выходит на российский рынок уже с партнером в лице фирмы Ideas4retail,  созданной в 2011 году бизнесменом Евгением Бутманом и известным российским предпринимателем Александром Мамутом. У них уже есть опыт партнерства с иностранцами из Hamleys и испанской сетью магазинов развивающих игр и игрушек Imaginarium.

Озвучено, что открытие в Северной столице магазина «Disney. Игрушки», российского аналога  Disney Store, назначено на 2017 год, почти одновременно с  магазинами в Москве и Сочи. Торговая точка разместится в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Эту информацию 4 июля подтвердила пресс-секретарь центра Ольга Бойко.

– Да, открытие планируется. Даты, место, площадь и другие детали не разглашаются. Как только появится официальная информация, мы обязательно ее сообщим, – отметила Бойко.

В самом Disney рассказали, что площадь магазина составит от 200 до 600 метров. Большую часть ассортимента составят игрушки и сувенирная продукция из мультфильмов Disney, кинематографической вселенной Marvel и «Звёздных войн».

– Открытие магазинов «Disney. Игрушки» – важная веха для всего российского ретейла, поскольку на отечественный рынок уже давно не выходили такие значимые проекты, – заявил Евгений Бутман, председатель совета директоров компании Ideas4retail.

 

 

Справка:

Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2016-м фискальном году выручка компании составила 55,6 млрд долларов. Disney принадлежат такие бренды как Pixar, «Звёздные войны», Marvel, ABC, ESPN, Maker studios и другие.


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