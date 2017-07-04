Назван срок начала поставки газа по «Силе Сибири» в Китай

Прокачка газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнется 20 декабря 2019 года, сообщил журналистам 4 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер. Точный срок начала поставок, по его словам, определен подписанным во вторник соглашением с китайской нефтегазовой компанией CNPC.

«Нет сомнений, что 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай», – заверил Миллер.

О намерении подписать договор, устанавливающий точные сроки начала поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири», «в самые ближайшие дни» Миллер заявлял 30 июня на общем собрании акционеров «Газпрома».

Строительство газопровода «Сила Сибири», общая протяженность которого составит около 3 тыс. км, началось в сентябре 2014 года и, по словам главы «Газпрома», идет с опережением графика.

«У нас полностью завершено строительство 800 км, сварено в нитку 1050 км, до 2019 года, соответственно, оставшиеся объемы из 2156 км построим», – заверил Миллер.

Говоря о привлекательности китайского рынка, глава «Газпрома» отметил, что в 2016 году объем потребления газа в Китае перевалил за 200 млрд кубометров, а за первые четыре месяца 2017 года вырос еще на 12%. При сохранении таких темпов роста потребление газа в Китае уже через несколько лет достигнет уровня в 300 млрд кубометров газа в год.